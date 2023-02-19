Масленница - не по-христиански: можно ли православным жечь чучело

В 2023 году с 20 февраля начинается Масленичная неделя, а на 26 число выпадает сам праздник. Прощание с зимой и встреча весеннего тепла сопровождается блинами, весельем и, конечно, сжиганием чучела - но все ли эти традиции допустимы для православных христиан?

Фото: 2x2.su 2x2.su

Блины не под запретом

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Что думает церковь насчёт празднования Масленицы корреспондент портала 2x2.su спросил у священника, председателя комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослава Шевченко:

- Можно с уверенностью говорить только о том, что Масленица появилась в результате христианизации Руси. Но в церковном календаре нет такого праздника. Есть подготовительный период перед Великим постом, именуемый Сырной седмицей, или - Мясопуст, дословно - «без мяса». Народ готовится к строжайшему посту. Мясные блюда в эту неделю уже исключаются из рациона, а сыр, масло, молоко, яйца, рыба - ещё присутствуют на столе у православных христиан.

Дело в том, что успех христианской миссии на русской земле был обусловлен тем, что Православная Церковь не начала с того, что стала ломать старые языческие устои. Православие стало наполнять старые формы новым евангельским содержанием.

Русская Православная Церковь относится к масленичной неделе как к напоминанию о том, что людям предстоит период духовного сосредоточения, а пока можно погулять, повеселиться, потому что Великий пост своим уставом ограничивает все развлекательные моменты. Но сжигание чучела православие считает лишним, как не соответствующее духу христианства.

Смешений традиций

Как уже говорилось, Масленица изначально праздник народный, даже языческий. Считалось, что она представляла ритуал проводов зимы - и действительно, на Руси издревле отмечали смену времён года. Наши предки говорили, что молодой Весне сложно одолеть старую коварную Зиму. Чтобы помочь ей, устраивали гулянья на Масленицу.

Масленичная неделя, как отметил священник, достаточно гармонично вписалась и в православные традиции. Но не все знают, что изначально каждый день недели праздника был наделён священным смыслом и наполнен разными ритуалами, которые необходимо было выполнять, чтобы будущее сулило благополучие, процветание и успех во всех деловых и хозяйственных начинаниях.

Понедельник — «Встреча». В этот день заканчивали подготовку развлечений, выпекали первый праздничный блин. Его, традиционно, отдавали беднякам — за помин душ усопших. Кроме того в этот день из соломы делали чучело Масленицы, надевали на него старую женскую одежду, насаживали это чучело на шест и с пением возили на санях по деревне. Затем Масленицу ставили на снежной горе.

Вторник — «Заигрыши». С этого дня начинались разного рода развлечения, например, представления в больших деревянных балаганах (помещения для народных театральных зрелищ), где давали представления во главе с Петрушкой. Также вторник Масленицы – это день сватовства. Молодёжь собиралась вечером, чтобы весело провести время и заодно присмотреться друг к другу. Если всё складывалось удачно, то сразу после Пасхи играли свадьбу.

Среда — «Лакомка». Масленичная среда отличалась богатыми столами. В этот день мать жены печёт блины и угощает ими зятя. Считается, что чем обильнее были блюда на её столе, тем больше тёща благоволила к мужу своей дочери. Кроме этого, повсюду появлялись торговые палатки, где продавались горячие сбитни (напитки из воды, мёда и пряностей), калёные орехи и медовые пряники.

Четверг — «Разгул». Его ещё называют началом широкой Масленицы. Именно в этот день проходили жаркие кулачные бои, кулачки. Начинались катания на санях, прыжки через костёр, берущие своё начало из Древней Руси. В этот день оставляли все домашние дела и веселились. Хозяйственные и бытовые работы запрещались. Разгульный четверг способствовал выплеску накопившегося за зиму негатива.

Пятница — «Тёщины вечерки». В этот день, наоборот, мать дочери сама наведывается в дом к зятю, и тот также должен накормить её блинами. Званая тёща обязана была прислать с вечера всё необходимое для блинов: сковороду, половник и пр., а тесть посылал мешок гречневой крупы и коровье масло. Неуважение зятя к этому обычаю считалось бесчестием и становилось поводом для вечной вражды между ним и тещей.

Суббота — «Золовкины посиделки». В этот день молодой жене принято приглашать на блины родственниц мужа, в первую очередь, золовок. По традиции, после окончания трапезы старшая женщина из семейства должна либо похвалить, либо поругать молодую хозяйку, дать советы и наставления, чтобы в следующую Масленицу невестка могла исправить свои ошибки.

Воскресенье — «Прощёный день» или «Проводы». Народ начинал подготовку к Великому посту. Родственники и друзья ходили друг к другу не праздновать, а с «повинением», просили прощения за умышленные и случайные обиды и огорчения. Всю еду доедали, а что оставалось — сжигали. Тщательно мыли посуду, а затем шли в баню. Завершало праздник торжественное сожжение чучела, а оставшийся от него пепел развеивали над полями, чтобы грядущий год был урожайным.

Между тем

Рецепт блинов от священника

В семье священника и председателя комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослава Шевченко всю Масленичную неделю пекут блины.

В этом непростом 2023-м мы решили немного поэкспериментировать с главным ингредиентом блинов - мукой. Поскольку на мир надвигается экономический кризис, то обычная белая пшеничная мука в будущем может стать дефицитом, поэтому попробуем использовать её альтернативы. Выбор пал на кукурузную муку.

Ингредиенты:

Куриные яйца - 2 штуки

Молоко - 1 стакан

Сахар - 2 столовых ложки

Соль по вкусу

Кукурузная мука - 85 гр.

Раст. масло - 1,5 столовых ложки

Способ приготовления:

Яйца нужно разбить в глубокую ёмкость, добавить сахар и соль. Взбить в пышную пену, влить молоко, всыпать кукурузную муку и опять взбить.

Получившуюся массу оставить на 40-50 минут, чтобы мука набухла.

Влить растительное масло, и осторожно перемешать тесто до жидковатой однородной массы.