Коллекционер случайно разбила скульптуру стоимостью $42 тыс.

Во время выставки в Майами была разбита скульптура «Собака из воздушных шаров». Коллекционер произведений искусства решила потрогать ее, но скульптура упала на пол и разбилась вдребезги, пишет Art News.

Фото: Мир24 Мир24

Скульптуру «Собака из воздушных шаров» создал Джефф Кунс около 20 лет назад. Она представляла собой собаку высотой примерно 38 сантиметров, словно созданную из надувных шариков, при этом сделана была из голубого фарфора. Скульптура оценивается примерно в $42 тыс. Предмет искусства был застрахован, поэтому его стоимость будет покрыта.

Когда собака разбилась, вокруг осколков собралось много людей. Посетители выставки не могли понять, действительно ли это случайность, либо часть некого перформанса.

Разбитая скульптура была миниатюрной версией 3,6-метровой скульптуры Кунса «Собака из воздушных шаров». Она была сделана из отполированной нержавеющей стали в Лос-Анджелесе. С 1994 по 2000 годы художник создал серию подобных скульптур разного размера и из разных материалов. Одна из крупных скульптур была продана за $58,4 млн в 2013 году. А в 2016 году была разбита еще одна «собака».