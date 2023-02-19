Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+3° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
2 часа назад

Коллекционер случайно разбила скульптуру стоимостью $42 тыс.

Мир24

Во время выставки в Майами была разбита скульптура «Собака из воздушных шаров». Коллекционер произведений искусства решила потрогать ее, но скульптура упала на пол и разбилась вдребезги, пишет Art News.

Коллекционер случайно разбила скульптуру стоимостью $42 тыс.
Фото: Мир24Мир24

Скульптуру «Собака из воздушных шаров» создал Джефф Кунс около 20 лет назад. Она представляла собой собаку высотой примерно 38 сантиметров, словно созданную из надувных шариков, при этом сделана была из голубого фарфора. Скульптура оценивается примерно в $42 тыс. Предмет искусства был застрахован, поэтому его стоимость будет покрыта.

Когда собака разбилась, вокруг осколков собралось много людей. Посетители выставки не могли понять, действительно ли это случайность, либо часть некого перформанса.

Разбитая скульптура была миниатюрной версией 3,6-метровой скульптуры Кунса «Собака из воздушных шаров». Она была сделана из отполированной нержавеющей стали в Лос-Анджелесе. С 1994 по 2000 годы художник создал серию подобных скульптур разного размера и из разных материалов. Одна из крупных скульптур была продана за $58,4 млн в 2013 году. А в 2016 году была разбита еще одна «собака».

Напомним, летом 2022 года в Швейцарии на ярмарке продали скульптуру в виде паука высотой три метра за $40 млн. А в конце прошлого года Якутский скульптор слепил двухметрового кролика из навоза.

Истории,Джефф Кунс,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий