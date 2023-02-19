Колдуны и ведьмы в СССР: как их изучали советские ученые

Власти большинства развитых стран мира всегда с большим вниманием относились к деятельности людей увлекающихся магическими практиками. Советский Союз в этом списке не был исключением. Для изучения людей с паранормальными способностями снаряжались этнографические экспедиции следом за которыми шли спецслужбы. Одна из первых научных групп в 1928 году отправилась в Боровический уезд Новгородской области для изучения жизни… колдунов.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Жуткое место

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Место для своих исследований члены экспедиции Ленинградского Музея этнографии и антропологии выбрали не случайно. Дело в том, что Боровический уезд Новгородской губернии испокон веков славился жутковатыми историями о живших здесь колдунах. Рассказывали, что местные жители будто бы умели убивать взглядом, насылать мор на домашнюю скотину и даже превращать людей в животных. Разумеется, ученые не верили в данные сказки, но, тем не менее, решили более подробно изучить жизнь обитателей местных деревень.

При этом чтобы исследовать какое-либо явление, согласно научной методологии необходимо предварительно ему определение. Было оно и у колдунов. Советские этнографы начала прошлого века считали, что колдун – это человек способный с помощью определенных тайных ритуалов изменять законы природы и естественный ход вещей. Внешне, по мнению деревенских жителей, записанного ленинградскими этнографами, рядовой деревенский колдун или ведьма выглядел как обычный человек. Правда, были и отличия.

Неизвестно, почему, но в деревнях считалось, что теней у колдуна почему-то было две. В то же время один из священников Боровического уезда, отец Фотий на рубеже XIX и XX веков отмечал, что у подавляющего большинства местных колдунов спутанные длинные волосы, а глаза безумные и навыкате. Однако на практике, члены экспедиции увидели совершенно иную картину.

Деревенское колдовство

Проехав по деревням Бороического уезда члены экспедиции, действительно, встретили немало людей, искренне считавших себя колдунами и ведьмами. В то же время с виду это были самые обыкновенные люди. Необычным являлся лишь род их занятий. Они гадали, занимались целительством и одновременно наведением порчи. Колдуны охотно помогали привораживать женихов и невест, а при необходимости уводить из дома мужа или жену. При этом, как отмечали в своих отчетах участники экспедиции, свои злые чары деревенские колдуны творили с большим удовольствием, чем добрые.

Доходило до того, что в полнолуние жители деревень боялись выходить на улицу, чтобы случайно не встретить кого-то из местных колдунов и навлечь на себя его гнев. Звали колдунов в деревнях Новгородской области виритниками, а свой дар они будто бы получали исключительно по наследству. Известна история этнографа Кузьмина, которому один из местных деревенских колдунов семидесяти лет от роду предлагал передать свою силу. Старый колдун искренне сокрушался, что его дети, один красноармеец, а другой верующий, от страшного наследства наотрез отказываются.