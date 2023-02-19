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1 час назад

Почему тиктокеры снимают так много роликов про своё утро

Ferra.ru

Если вы активный пользователь TikTok, то могли заметить, что там весьма популярен жанр роликов под условным названием «утренняя рутина». Авторы этих видео показывают, как здорово они начинают свой день, пьют кофе или матчу, ухаживают за кожей, делают зарядку, медитируют и прогуливаются. Автор The Guardian решил разобраться с этим феноменом и понять, почему так много тиктокеров хотят делиться с подписчиками своей #MorningRoutine.

Почему тиктокеры снимают так много роликов про свое утро
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам антрополога профессора Кристал Абидин (Crystal Abidin), ролики про утреннюю рутину впервые появились на YouTube . В разгар пандемии использование TikTok резко возросло, и блогеры, которые когда-то демонстрировали свою захватывающую жизнь, наполненную событиями, ресторанами и путешествиями, вынуждены были перейти на домашний контент. Именно тогда жанр «утренней рутины» перекочевал в TikTok.

В частности, такие ролики хорошо подошли для рекламы косметических продуктов — блогеры показывали, как используют какие-то средства в «естественной обстановке».

«Когда вы представляете это как "утреннюю рутину" — как будто это то, что вы делаете каждый день — создаётся впечатление, что вы искренне верите в эти бренды и являетесь их потребителем», — добавила антрополог.

По мнению ещё одного эксперта, жанр «утренней рутины» — это «один из наиболее распространённых способов для блогера установить связь со своими подписчиками и получить новых». Ведь каждый человек на земле просыпается утром и выполняет ряд действий, чтобы подготовиться к новому дню.

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