Как попугаи могут произносить человеческие слова без губ
Попугая можно научить говорить, но делать он это будет без голосовых связок. Для этого используется другой орган.
Птицы (в частности, попугаи) разговаривают при помощи специального голосового органа - сиринкса. Он отличается Y-образной структурой и находится между основанием трахеи и лёгкими.
Когда птица дышит, воздух проходит через сиринкс. Этот орган в ответ вибрирует и издаёт шум. За форму шума отвечает серия мышц и мягких костных колец снаружи сиринкса. Благодаря этому попугаи могут петь, разговаривать и имитировать человеческую речь.