Как попугаи могут произносить человеческие слова без губ

Попугая можно научить говорить, но делать он это будет без голосовых связок. Для этого используется другой орган.

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Птицы (в частности, попугаи) разговаривают при помощи специального голосового органа - сиринкса. Он отличается Y-образной структурой и находится между основанием трахеи и лёгкими.