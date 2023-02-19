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1 час назад

Нейросеть изобразила города России в образе людей

BFM.RU

Нейросеть Midjourney представила, как бы выглядели человеческие образы российских городов.

Нейросеть изобразила города России в образе людей
Фото: BFM.RUBFM.RU

Часть иллюстраций опубликовал телеграм-канал «Мы из будущего». Серия также доступна в сообществе на ресурсе «Пикабу» и постоянно пополняется.

BFM.RU

Пользователи в соцсетях отмечают, что «очеловеченные» портреты российских городов словно взяты из сказки, иногда довольно мрачной. Некоторые образы как будто сошли с картин Ильи Глазунова. Часть городов искусственный интеллект представил в готическом стиле, а другие выглядят как иллюстрации к сагам о викингах.

Истории,Илья Глазунов,
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