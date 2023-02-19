Нейросеть изобразила города России в образе людей

Часть иллюстраций опубликовал телеграм-канал «Мы из будущего». Серия также доступна в сообществе на ресурсе «Пикабу» и постоянно пополняется .

Пользователи в соцсетях отмечают, что «очеловеченные» портреты российских городов словно взяты из сказки, иногда довольно мрачной. Некоторые образы как будто сошли с картин Ильи Глазунова. Часть городов искусственный интеллект представил в готическом стиле, а другие выглядят как иллюстрации к сагам о викингах.