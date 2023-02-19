Кинолог оценил способность собак ревновать

Способность собак ревновать оценил в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что когда собака пытается завладеть вниманием хозяина, отстраняя, например, другого животного или человека, люди часто сравнивают это с ревностью, присущей человеку.

Фото: Мослента Мослента

«Но собаки не ревнуют, они не способны на такие сложные мыслительные процессы. Это ни что иное, как защита ресурса. В ситуациях, когда собака, например, не подпускает к хозяину, ей может казаться, что ее ресурс могут отнять или подвергнуть угрозе, в данном случае этим ресурсом может являться игрушка, еда или место рядом с хозяином. Такое поведение стоит корректировать, поскольку собаки могут проявлять агрессивное поведение, пытаясь защищать свое», — объяснил специалист.

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Голубев подчеркнул, что, защищая свое жизненное пространство, собака может проявлять не только недовольство в виде рычания и отталкивания, она способна даже покусать и травмировать конкурента. Особенно это опасно, когда в роли нежелательного субъекта окажется младенец или маленький ребенок.

Методы корректировки такого поведения зависят от ее причины. Если собака защищает хозяина от другого питомца в доме, человеку необходимо грамотно подойти к воспитанию обеих собак. Не уделяйте одному животному больше внимания, чем другому, нарочно не создавайте ситуаций, когда питомцы могут начать конфликтовать. Не позволяйте им есть из чужих мисок, следите, чтобы у каждого было достаточно игрушек, объяснил кинолог.

«Важно пресекать все попытки агрессивного поведения с самых первых проявлений, _если собака попытается выжить из дома других членов семьи_. Перераспределите обязанности так, чтобы питомец получал внимание от всех членов семьи: пусть ваши домочадцы помогают выгуливать, вычесывать и кормить собаку, играют с ней в те игры, которые им посильны. Важно делать это регулярно, чтобы собака понимала, что о ней заботятся все члены семьи», — сказал он.

Чтобы не допустить подобного поведения к новорожденному малышу, очень важно постараться сохранить привычный собаке режим дня даже после того, как в семье появится малыш, добавил эксперт. В это случае не нужно резко менять график прогулок, придумывать новые запреты, пресекать интерес животного к малышу, следует сделать знакомство с новорожденным комфортным для всех его участников, поощряя собаку за дружелюбное или нейтральное поведение.