Как кальмар подставил министерство: самые интересные вопросы читателей

В середине февраля 1966 года «Справочное бюро» ответило на множество вопросов читателей. Тогда москвичей интересовали покупки и кулинария. Это мы выяснили, просмотрев архивы «Вечерней Москвы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

С чистого листа

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Так, в номере от 15 февраля 1966 года читатель В. Пискунов интересовался, какие новые модели шариковых ручек появятся в продаже в ближайшее время. «Вечерка» связалась с ленинградским заводом «Союз». В феврале 1966 года три модели новых ручек этой фирмы уже поступили в продажу. На подходе были следующие. В то время в ходу были перьевые ручки, для пользования которыми нужно было периодически обмакивать их в чернила. Это не всегда получалось без последствий — ручки оставляли чернильные кляксы. Появление шариковых ручек было воспринято как настоящая революция.

Неизвестный зверь

В этом же номере газета помогла и с вопросом читателя К. Власовича. Он писал: «Купил в рыбном магазине кальмаров, которые недавно завезли на рынки. Правда, как их готовить, не знаю, а продавцы тоже не сказали. Как же быть с этим морепродуктом?».

Ответ нашелся в Министерстве торговли Советского Союза. Там подготовили памятку для покупателей, как готовить кальмаров. Но не успели передать ее в магазины. Возмущение было таково, что текст в рубрике был напечатан жирным капсом. Газета очень надеялась, что памятки по приготовлению кальмаров совсем скоро появятся во всех магазинах. «Именно в магазинах, а не в кабинетах директоров и самом министерстве», — уточняла рубрика, подстегивая ответственных чиновников.

КСТАТИ

Ни в каких наших кулинарных книгах до 1970-х годов не упоминаются блюда с кальмарами. Началом промышленного освоения запасов этого морепродукта советскими рыбаками считается выход в Охотское море первой Тихоокеанской экспедиции.

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Михаил Харитонов, житель района Капотня, 37 лет.

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