Как кальмар подставил министерство: самые интересные вопросы читателей

В середине февраля 1966 года «Справочное бюро» ответило на множество вопросов читателей. Тогда москвичей интересовали покупки и кулинария. Это мы выяснили, просмотрев архивы «Вечерней Москвы».
Так, в номере от 15 февраля 1966 года читатель В. Пискунов интересовался, какие новые модели шариковых ручек появятся в продаже в ближайшее время. «Вечерка» связалась с ленинградским заводом «Союз». В феврале 1966 года три модели новых ручек этой фирмы уже поступили в продажу. На подходе были следующие. В то время в ходу были перьевые ручки, для пользования которыми нужно было периодически обмакивать их в чернила. Это не всегда получалось без последствий — ручки оставляли чернильные кляксы. Появление шариковых ручек было воспринято как настоящая революция.
В этом же номере газета помогла и с вопросом читателя К. Власовича. Он писал: «Купил в рыбном магазине кальмаров, которые недавно завезли на рынки. Правда, как их готовить, не знаю, а продавцы тоже не сказали. Как же быть с этим морепродуктом?».
Ответ нашелся в Министерстве торговли Советского Союза. Там подготовили памятку для покупателей, как готовить кальмаров. Но не успели передать ее в магазины. Возмущение было таково, что текст в рубрике был напечатан жирным капсом. Газета очень надеялась, что памятки по приготовлению кальмаров совсем скоро появятся во всех магазинах. «Именно в магазинах, а не в кабинетах директоров и самом министерстве», — уточняла рубрика, подстегивая ответственных чиновников.
Ни в каких наших кулинарных книгах до 1970-х годов не упоминаются блюда с кальмарами. Началом промышленного освоения запасов этого морепродукта советскими рыбаками считается выход в Охотское море первой Тихоокеанской экспедиции.
Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает на своих страницах рубрику «Справочное бюро». Присылайте любые вопросы, проблемы, предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно на них ответим в очередном номере.
Михаил Харитонов, житель района Капотня, 37 лет.
Вопрос: Можно ли оформить субсидию на оплату ЖКУ в двух разных квартирах?
Ответ редакции «ВМ»: В соответствии с установленными правилами предоставляется только одна субсидия на жилое помещение, в котором граждане зарегистрированы по месту жительства. Субсидию на две квартиры оформить нельзя. Оформляется субсидия на полгода, после чего ее можно продлить, предоставив документы.