Тигрица поймала сама себя в собачий вольер

В Нанайском районе Хабаровского края на пасеке тигрица зашла в собачий вольер и застряла, сообщает PRIMPRESS. Не найдя возможности выйти, хищница уснула, а утром ее уже отловили инспекторы.

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

После того как тигрица попала в пустой вольер, она случайно закрыла дверцу, которая закрывается только внутрь, рассказывают инспекторы. После осознания того, что она оказалась в ловушке, хищница разнервничалась и разрушила будки, но потом уснула. Сам пасечник в это время на улицу не выходил.

Внешних повреждений у тигрицы нет, но она очень устала, поэтому ей нужно набраться сил.

Возраст животного – от 12 до 15 месяцев. В реабилитационном центре тигрица пробудет как минимум до мая. За это время она сможет полностью восстановиться и подрасти. После взросления ей будет проще добывать пищу, плюс, к весне из спячки выйдут барсуки, енотовидные собаки, что значительно облегчит хищнице самостоятельную жизнь.