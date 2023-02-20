Художница оживила иллюстрации через мобильное приложение

Тюменская художница Ксения Наумчик придумала, как оживить свои иллюстрации: для этого она разработала мобильное приложение с функцией "дополненной реальности".

Фото: Российская Газета Российская Газета

Прежде чем проситься в Тюменский драмтеатр с персональной выставкой, автор советовалась с близкими: а уместно ли - вокруг всякое-разное, а я тут со своими сказками. Но руководитель музея ТБДТ Надежда Васькова поддержала: если не сейчас, то когда. Вот так в феврале у малого зала поселились "Ксюшины сказки" - не очень большая, но такая нужная в период "всякого-разного" экспозиция, "вернисаж взахлеб", как шепнул кто-то из первых прогулявшихся мимо тончайших по исполнению акварелей.

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"Взахлеб" работает по-хитрому: третий звонок, опаздываешь на показ, смотришь только под ноги, чтоб не кувыркнуться с театральной лестницы, вдруг столбенеешь, зависаешь и уже не можешь оторваться от картиночек на стенах фойе. Какой там спектакль. Потом, потом.… А когда узнаешь, что десять рисованных сюжетов можно оживить, всего лишь скачав приложение от художницы и наведя на них камеру телефона, то уже нет ни срочных дел, ни планов. Союз акварели и дополненной реальности творит чудеса, рождает новый жанр, соответствующий времени, запросам избалованной публики и, что немаловажно, снова доказывает - люди, поцелованные Боженькой, могут все.

Ксюша рисовала с детского садика. Переезжая с родителями из региона в регион, впитывала природные виды. Тюменская область, Тыва, Хакасия, Югра - везде есть, чему удивиться. К современным технологиям отношение тоже имеет - много лет работала на телевидении, создавая компьютерную графику для передач. В свободное плаванье отправилась недавно: если постоянно хочется за мольберт, а приходится закрываться в студийном кабинете, то где, собственно, настоящая жизнь?! Теперь Ксения Наумчик свободная птица: в портфолио шесть выставок в разных городах России, проекты, идеи.

- Вам бы, девушка, в Союз художников, да государственную мастерскую заиметь, - наставляет именитый художник Борисов Паромов.

- Да что вы, Борис Иванович, разве я вписываюсь со своей тематикой?!

Совершенно неправильная позиция. Но изменить ее - дело времени. Потому что Наумчик - это, да простят эксперты с дипломами, - тюменский Свен Нурдквист, папа книжных героев Петсона и Финдуса, причем не только по манере рисования, когда в иллюстрацию заведено множество персонажей и прочих мельчайших деталей - одна цепляется за другую, и вот уже перед глазами вьется змейкой разноцветный хоровод. Кажется, в узких кругах этот прием называют воупэном. Почеркушек - это характеристика Паромова - в нашей жизни хватает. А вот такого, сказочного, доброго, теплого, уютного, как у Наумчик, нет. Все дети Советского Союза нечто похожее рассматривали в "Мурзилке", "Веселых картинках", "Трамвае". И хорошо им было.

Улитка - цельный персонаж, философский образ: в ее раковине - мир. Свой мир у улитки-часовщика и улитки-боцмана. Улитки - на стене театра, каждая "ползет" по особой траектории: кто на спектакль вместе с опоздавшим зрителем, кто в гардероб... Или вот сказка в картинках про мальчика Стешика из страны Валунсии. Что ни день, то новое приключение: спасти кота Морса, помочь соседке, убежать от Водяного. Историю про шалопутного мальчугана Ксения начала писать и зарисовывать, когда еще ждала сынишку Степу. Степа, кстати, очень похож на книжного героя: ни минуты на месте. В первую очередь мобильное приложение snailart, оживляющее Стешика, художница вместе с коллегой Андреем Илюшниковым создала для сына. А понравилось всем.