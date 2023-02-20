Британка обнаружила на пляже след динозавра возрастом более 160 млн лет

Жительница Англии обнаружила на местном пляже след динозавра возрастом более 160 млн лет, пишет LADBible. По словам специалистов, отпечаток лапы принадлежит мегалозавру.

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Мари Вудс собирала моллюсков на пляже рядом со своим домом, когда наткнулась на гигантский трехпалый след. Так как женщина сама работает археологом, она поняла, что ее находка может иметь историческую ценность, поэтому сообщила о своем открытии специалистам.

«Я не могла поверить в то, на что смотрела», — поделилась эмоциями британка.

Те, осмотрев окаменевший след, сообщили, что Мари нашла отпечаток лапы мегалозавра, ходившего по планете около 160 млн лет назад. Эксперты полагают, что длина хищника составляла примерно девять метров.

Находка Вуд будет выставлена в городском музее на всеобщее обозрение. Это самый большой след двуногого динозавра, когда-либо найденный в Йоркшире.