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3 часа назад

Британка обнаружила на пляже след динозавра возрастом более 160 млн лет

Газета.Ru

Жительница Англии обнаружила на местном пляже след динозавра возрастом более 160 млн лет, пишет LADBible. По словам специалистов, отпечаток лапы принадлежит мегалозавру.

Британка обнаружила на пляже след динозавра возрастом более 160 млн лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мари Вудс собирала моллюсков на пляже рядом со своим домом, когда наткнулась на гигантский трехпалый след. Так как женщина сама работает археологом, она поняла, что ее находка может иметь историческую ценность, поэтому сообщила о своем открытии специалистам.

«Я не могла поверить в то, на что смотрела», — поделилась эмоциями британка.

Те, осмотрев окаменевший след, сообщили, что Мари нашла отпечаток лапы мегалозавра, ходившего по планете около 160 млн лет назад. Эксперты полагают, что длина хищника составляла примерно девять метров.

Находка Вуд будет выставлена в городском музее на всеобщее обозрение. Это самый большой след двуногого динозавра, когда-либо найденный в Йоркшире.

Ранее палеонтологи обнаружили в Индии 92 гнезда динозавров, напоминающие птичьи.

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