В министерстве образования Литвы призвали учителей русского языка переквалифицироваться

ВИЛЬНЮС, 20 февраля. /ТАСС/. Министерство образования, науки и спорта Литвы обратилось к преподавателям русского языка, работающим в общеобразовательных школах страны, с призывом приобрести в связи с уменьшением нагрузки дополнительную педагогическую квалификацию. С открытым письмом такого содержания выступила в понедельник глава ведомства Юргита Шюгждинене .

"Со снижением популярности русского языка и его выбора [в литовских школах] как второго иностранного нагрузка для учителей этого предмета может уменьшиться, поэтому предлагаем им приобрести дополнительную квалификацию", - говорится в письме.

Русский язык в литовских школах преподается лишь как второй иностранный по выбору из тех, которые предлагает учебное заведение. Он остается, как признало министерство, самым востребованным. "Однако эта популярность снижается, - заявило ведомство. - В текущем учебном году значительно - с 15,2% до 21,5% - увеличился выбор немецкого и с 7% до 8% французского языка".