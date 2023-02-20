Пизанская башня стала прямее за 200 лет

Международный комитет по сохранению башни подтвердил, что рискованные работы, предпринятые в 1990-е, чтобы уменьшить крен памятника, себя оправдали: башня стабильна и угол ее наклона даже уменьшился по сравнению с первоначальным состоянием.

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Сегодня, спустя почти 850 лет после начала строительства, «падающая» Пизанская башня, которая входит в число четырех архитектурных элементов кафедрального ансамбля на Пьяцца деи Мираколи, стоит чуть более прямо, чем прежде.

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Первый камень колокольной башни в Пизе был заложен 9 августа 1173 года, но строительство 56-метрового сооружения завершилось лишь в 1350-м, и к тому времени в результате проседания фундамента оно стояло под уклоном приблизительно в 2,5 градуса. Ранее уже предпринимались попытки устранить крен, в частности в 1911 и 1938 годах, но проблема продолжала усугубляться. К началу 1990-х наклон башни составлял 5,5 градусов, или около 5 м от перпендикуляра. Тогда итальянские власти решили закрыть доступ к объекту для широкой публики и профинансировать работы по его стабилизации. Вход сюда открыли вновь лишь в 2001 году.

Чтобы предотвратить дальнейшее увеличение наклона, в 1993 году был сформирован Международный комитет по сохранению башни под председательством профессора инженерного дела Туринского политехнического университета Микеле Ямельковски и под техническим руководством профессора инженерного дела Имперского колледжа Лондона Джона Берланда.

Несмотря на мрачные прогнозы отдельных экспертов, комитет принял решение реализовать план, предложенный Берландом. С северной стороны под основанием башни выкопали несколько тоннелей и удалили небольшое количество земли, что позволило незаметно срезать склон. Постепенно наклон уменьшили на 1,9 тыс. угловых секунд, и башня вернулась в то же положение, в котором находилась в начале XIX века. Этого удалось добиться без вмешательства в саму каменную кладку.