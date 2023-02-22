Как возникла традиция дарить подарки на 23 февраля

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Праздник возник в советское время, но сохранился в календаре и после того, как СССР перестал существовать. За прошедшее столетие появились правила и традиции празднования, а особенностью является, что отмечают его не только люди в погонах.

Фото: ГлагоL ГлагоL

По факту День защитника Отечества считается мужским праздником, хотя это совершенно несправедливо и когда он устанавливался, то даже в документах подчеркивалось, что касается всех независимо от пола. Понятно почему так получилось – в армии действительно служат в основном мужчины и на срочную службу призывают только их. Но женщины, особенно в современной армии, тоже играют значительную роль.

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Принято считать, что дата возникла благодаря тому, что в этот день Красная Армия впервые вступила в бой с немцами под Псковом и Нарвой – Первая мировая война к тому моменту еще не закончилась. Это так, но он был крайне неудачным для пару дней назад сформированных частей и никакой победы там не было. Даже Ленин опубликовал статью, где подчеркивал этот факт, открыто об этом говорили и такие видные советские деятели как Н. Подвойский и К. Ворошилов. Все победы случатся позже.

Красная Армия была создана 28 января 1918 года – в этот день Совнарком издал соответствующий декрет. Его подписали В. Ленин, П. Дыбенко, Н. Подвойский. Фактически к формированию первых частей приступили лишь 21 февраля, когда в Петрограде открылся пункт записи в Красную Армию. Именно угроза немецкого продвижения заставила многих записаться и после 25 февраля немцам начали оказывать хоть какое-то заметное сопротивление. 23 февраля не фигурирует нигде.

Далее вооруженные части формируются стремительно. Вначале это были всего лишь роты красноармейцев, затем их начали сводить в полки. 1918 год – это появление Белого движения и начало Гражданской войны. Именно в этот год чуть ли не анархистские вооруженные формирования начинают превращаться в регулярную армию быстро сплачиваясь и приобретая опыт в боях.

В те годы постоянно придумывались акции и празднования с некими революционными символами. Они еще не были привязаны к каким-то постоянным датам и имели целью агитации и поддержки новой власти. Одним из таких праздников в 1919 году стал День Красного подарка, который решено было провести 17 февраля.

Несколько раньше Председатель Красной Армии (была и такая должность!) Николай Подвойский отправляет руководству страны предложение отметить годовщину Красной Армии 28 января. Но его обращение приходит с запозданием и в эту дату уже не успевали. Тогда решают перенести ее на 17 февраля и совместить с Днем Красного подарка, поскольку все равно в этот день собирались проводить концерты и митинги, а бойцам собрать подарки, которые и отправили бы на фронт. Но 17 февраля было понедельником, поэтому оба праздника сдвигают еще и назначают на ближайшее воскресенье. А оно пришлось на 23 февраля.

Так и появилась эта дата. Это потом были уже попытки, по большей части неофициальные, как-то притянуть к дате хоть какие-то события. Но тот же маршал и ближайший соратник Сталина Климент Ворошилов говорил, что «приурочивание празднования годовщины РККА к 23 февраля носит случайный и трудно объяснимый характер».

В Главмосархиве сохранились свидетельства как отмечался День Красного подарка и годовщина Красной Армии – по всему городу звучала музыка, играли оркестры. Артисты театрально-музыкальной секции Моссовета выступали на различных площадках, а в театрах давали праздничные представления. А красноармейцам собрали подарки – так и появилась эта традиция впервые.

В последующие два года никаких торжеств и праздников не проводилось. Но в 1922 году Президиум Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) выпустил постановление о праздновании четвертой годовщины Рабоче-Крестьянской Красной Армии, и дата вновь была назначена на 23 февраля. Этим же документом устанавливалось, что праздник будет ежегодным и получает свое официальное название – День Красной Армии и Военно-Морского флота.

Пятилетие Красной Армии отмечали уже особенно широко. В Большом театре прошло торжественное собрание с участием руководства страны, впоследствии это стало традицией. Праздничные мероприятия были организованы по всей стране, проходили на предприятиях, в вузах, школах и, конечно же, в самих воинских частях. Красноармейцам и краснофлотцам вручали памятные сувениры, которые обычно делали своим руками девочки – вышитые платки, табачные кисеты и связанные шерстяные варежки и носки. Да, дарить носки начали именно тогда!

Праздник очень полюбился и как всегда, когда его принимает народ, стал во многих проявлениях неформальным, хотя официальную часть никогда и не отменяли. Постепенно поздравлять начали всех мужчин, поскольку большинство из них отслужили срочную в армии. А мальчиков поздравляли как будущих защитников отечества. Так этот праздник и превратился по факту в мужской.