Масленичная неделя в 2023 по дням: даты, названия и традиции

В 2023 году масленичная, или масленая, неделя начинается 20 и продлится до 26 февраля включительно, причем у каждого дня есть собственное название. В России в эти дни принято печь блины, а также угощать ими друзей и родных. Традиция настолько древняя, что сложно сказать, когда она появилась, за сотни лет обычаи претерпели некоторые изменения, но суть осталась та же.

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«Рамблер» рассказывает, как называются дни масленичной недели и что было принято делать в эти дни.

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Происхождение Масленицы

В России православные и языческие традиции сильно переплелись. Христианство на Руси появилось не в одну секунду, люди постепенно принимали новую веру, но от ритуалов, сложившихся за века, избавиться, как оказалось, было невозможно. Но это и к лучшему.

Масленица стала праздником, когда провожали зиму, ждали весну и надеялись на новый, хороший урожай, а также готовились к Великому посту. Кстати, неделя перед Великим постом имеет и второе название – Сырная седмица. В эти дни еще разрешается употреблять молочные продукты, а также яйца и рыбу, а вот мясо есть уже нельзя. От него следовало отказаться еще в субботу накануне. Кстати, во многих католических странах накануне поста также проходят карнавалы, которые имеют примерно тот же смысл, что и российская Масленица. Мясо в эти дни тоже не едят, и само название карнавал, по одной из версий, происходит от слов саrnе «мясо» + vale «прощай».

Несмотря на сходство, карнавал и Масленица проходят в разные дни, так как Пасха в католической и православной традиции выпадает на разные дни. Хотя очень редко бывает так, что календари совпадают.

Масленица по дням

Первые три дня масленичной недели называют узкой Масленицей, праздник только начинает набирать обороты, а с четверга и далее начинается широкая масленица, когда гуляния действительно приобретают внушительный размах. В масленичную неделю у каждого дня свое название.

Встреча — понедельник

В этот день начинали готовиться к встрече Масленицы – строили увеселительные городки с горками, качелями, делали чучело зимы, которое будет торжественно сожжено в воскресенье. А хозяйки начинали печь блины, причем первый блин отдавали тем, кто нуждается, бездомным или нищим.

Заигрыши — вторник

На второй день Масленицы было принято устраивать смотрины и сватовство, что и нашло отражение в названии, ведь девушки и парни в этот день заигрывали друг с другом. Если удавалось договориться и составить пару, свадьбу планировали после Пасхи, чаще всего на Красную горку.

Лакомка— среда

В этот день зятья ходили к теще на блины. По количеству и качеству блинов можно было судить о том, как теща относится к зятю. Огромная стопка масленых блинов и щедрые начинки – то, на что надеялись все хорошие зятья.

Разгуляй — четверг

Широкая Масленица начинается с четверга. Все приготовления к празднику уже закончены и можно от души гулять, развлекаться и, конечно же, печь и угощаться блинами. Девушки в эти дни водили хороводы, юноши участвовали в состязаниях на силу и ловкость, строили снежные крепости, играли в снежки. Скоморохи, ряженые, сани, лошади, крики, музыка – атмосфера непередаваемая.

Тещины вечерки — пятница

В этот день родители жены наведывались в гости к детям. Блины пекли дочери и угощали ими всю семью. А зять должен был всячески угождать ее родителям, в первую очередь, конечно же, теще.

Золовкины посиделки — суббота

Молодые замужние женщины в этот день собирали у себя сестер мужа и незамужних подруг. Причем хозяйка вечера должна была не только напечь блинов на всех, но и приготовить подарки. Девушки ели, веселились, а еще гадали на суженых-ряженых.

Прощеное воскресенье