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48 минут назад

Зачем зебре полоски. Учёные раскрыли секрет

Ferra.ruиещё 1

Исследователи из Бристольского университета выяснили, почему на шкуре у зебры есть тонкие полоски и чёткие контуры.

Зачем зебре полоски. Ученые раскрыли секрет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Оказалось, что резкие различия между чёрным и белым и небольшие тёмные пятна особенно эффективны для предотвращения атаки слепней. Как пояснили учёные, «Мы знали, что слепни не склонны приземляться на полосатые объекты — ряд исследований показал это, но неясно, какие аспекты полос они считают неприятными».

Исследователи решили изучить это, поэтому использовали в эксперименте различные узорчатые ткани, накинутые на лошадей. Также они снимали приближающихся к ним слепней.

Команда обнаружила, что слепней привлекают большие тёмные объекты в их среде обитания, но в меньшей степени — тёмные ломаные узоры. Также им были неприятны контрастные полосы.

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