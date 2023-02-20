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1 час назад

День 20 февраля в истории

Парламентская газета

Всемирный день социальной справедливости.

День 20 февраля в истории
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 26 ноября 2007 года. Инициатором учреждения праздника была делегация Киргизии, которую поддержали около 80 государств-членов ООН.Впервые Всемирный день социальной справедливости отмечался в 2009 году.

Начинается Масленичная неделя.

Масленица — это праздник, который символизирует прощание с зимой и встречу весны. Считается, что он ведёт свое начало от языческого праздника в честь бога плодородия, покровителя домашнего скота и богатства — Велеса.

Отмечать Масленицу начинают за 56 дней до Пасхи. В этом году она продлится с 20 по 26 февраля.

Главные традиционные атрибуты этого весёлого праздника — чучело Масленицы, катание на санях, гулянья, и, конечно же, блины.

Каждый день Масленичной недели имеет своё название. Понедельник называется «встреча», в этот день наряжают куклу-чучело, строят снежные горы и начинают печь блины. Вторник — «заигрыш» — начинаются масленичные гуляния, а также в этот день проходили смотрины невест. На третий день — «лакомку» — тещи приглашают на блины зятьев. Четверг называется «разгуляй». С этого дня начинается так называемая «широкая масленица». В пятницу («тещины вечерки») уже зятья приглашают тещ на блины. На шестой день — «золовкины посиделки» — в гости к молодой невестке приходят родственники мужа. Седьмой называется «прощеное воскресенье». В этот день сжигают чучело масленицы, а также просят прощения друг у друга за возможные причиненные обиды.

Истории,Генассамблея ООН,ООН,
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