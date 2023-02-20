День 20 февраля в истории

Всемирный день социальной справедливости.

Начинается Масленичная неделя.

Каждый день Масленичной недели имеет своё название. Понедельник называется «встреча», в этот день наряжают куклу-чучело, строят снежные горы и начинают печь блины. Вторник — «заигрыш» — начинаются масленичные гуляния, а также в этот день проходили смотрины невест. На третий день — «лакомку» — тещи приглашают на блины зятьев. Четверг называется «разгуляй». С этого дня начинается так называемая «широкая масленица». В пятницу («тещины вечерки») уже зятья приглашают тещ на блины. На шестой день — «золовкины посиделки» — в гости к молодой невестке приходят родственники мужа. Седьмой называется «прощеное воскресенье». В этот день сжигают чучело масленицы, а также просят прощения друг у друга за возможные причиненные обиды.