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1 час назад

Нейросеть показала Кострому в виде человека

Kostroma.Todayиещё 1

Нейросеть создала портрет Костромы, узнал KOSTROMA.TODAY.

Нейросеть показала Кострому в виде человека
Фото: Kostroma.TodayKostroma.Today

Накануне российский художник Кир Sol опубликовал работы нейросети Midjourney.

Искусственный интеллект показал, как он видит города России.

В одной из публикаций засветилась Кострома.

Нейросеть увидела наш город в образе девушки с пепельными волосами и светло-голубыми глазами. Волосы заплетены в две косы, а голову обрамляет шикарный венок из полевых цветов. Кроме того, у красавицы Костромы яркие веснушки, а на плечах — платок. На заднем фоне виднеется поле и деревянные дома.

Правда, у города оказался крайне грустный взгляд. В комментариях пользователи отметили точное попадание в образ.

“Чуть уставшая, седовласая труженица-Кострома. Тоже красива и спокойна, как большинство славянских женских городов”, — пишут в соцсетях.

Kostroma.Today

Кстати, тренд на города России глазами нейросети сейчас обсуждает весь интернет. Люди отмечают, что Midjourney идеально создает образ и учитывает то, чем славится город.

Например, у Кирова на фоне много деревьев, а сзади бревно — отсылка к лесной столице.

Сосед Ярославль — пожилой мужчина с шикарной бородой и усами, а также грозным взглядом. Он стоит на фоне церкви.

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