Чем на самом деле опасны скорпионы

Скорпионы — самые древние из живущих на суше существ.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Они способны пережить радиацию, могут долго голодать и флуоресцировать.

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Они больше похожи на раков, но относятся к паукообразным.

Древние боги

Скорпионы относятся к одним из самых древних видов, которые населяют Землю. Палеонтологами были найдены предки современных скорпионов, которые жили ещё в Силурийском периоде, то есть 400-450 миллионов лет назад. Доподлинно неизвестно, когда именно скорпионы вышли из воды, но их сухопутные сородичи появились ещё в Каменноугольном периоде, то есть 300 миллионов лет назад. В то время эти членистоногие были крупнее. Предположительно, их размеры могли достигать одного метра, но найденные останки подтверждают пока только существование полуметровых особей.Впрочем, учитывая угрожающую внешность этих ядовитых паукообразных, и такой размер впечатляет.

На протяжении всей истории человечества к скорпионам было особое отношение. Они стали частью мифологии, упоминаются в египетской "Книге мертвых", Библии и Коране. Скорпион также был священным животных египетской богини Селкет, дочери Ра, покровительницы мертвых. На изображениях Селкет изображается либо со скорпионьим хвостом, либо со скорпионом на голове.

Отравленное жало В "Естественной истории" Плиний Старший писал: "Скорпион – ужасное существо, ядовитое, как змеи, за тем отличием, что их укусы влекут еще более мучительную пытку, растягивающуюся на три дня, после чего пострадавший умирает". Действительно, есть виды скорпионов, яд которых способен убить человека,однако не все из скорпионов несут в себе потенциальную угрозу. Из 1500 видов только около 25 смертельно опасны для крупных позвоночных и человека. Укус же большинства мелких скорпионов для человека крайне болезнен, но не летален. Он может вызвать повышение температуры, опухание, покраснение, онемение кожи, но эти симптомы довольно быстро проходят.

Серьезную угрозу для оказавшегося поблизости него человека представляет палестинский скорпион, коктейль из токсинов в его жале способен почти наверняка привести к лихорадке, параличу и смерти.

Хотя считается, что грозная слава скорпионов и завышена, в Мексике так вряд ли считают. В одном только 1946 году скорпионы отправили там на тот свет 1933 человека. И сегодня их жертвами в Мексике становятся ежегодно от 800 до 1000 человек.

Если вам "посчастливилось" встретить скорпиона, в первую очередь, обратите внимание на клешни и жало. Ели клешни большие, а жало маленькое - скорпион не очень ядовит, если наоборот - крайне опасен. В любом случае, трогать его не стоит. Также считается, что чем жарче климат в ареале обитания скорпионов, тем они ядовитее.

Мастера выживания

Среди всех наземных существ скорпионы являются настоящими рекордсменами по выживаемости. Удивительно, но эти членистоногие почти не пьют. Воду они поглощают из пищи. Впрочем, как и другие нужные для жизнедеятельности вещества. Невероятно, но факт: 70% пищи, которую едят скорпионы пополняет ткани их тела. При этом они настоящие аскеты и могут не есть целый год. Один мотылек может насытить скорпиона на несколько месяцев.

Скорпионы являются одними из самых светочувствительных существ на планете, даже беззвездной ночью они могут великолепно ориентироваться. Также у скорпионов хорошее обоняние и осязание. На их клешнях-педипальпах есть тончайшие волоски – трихоботрии. Они обладают тонкой чувствительностью и напрямую связаны с нервными клетками. Скорпионы очень чутко реагируют на изменения среды , на ветер и сейсмоактивность.

Живучесть скорпионов прошла проверку и радиационным облучением. В зоне ядерных испытаний, где не выжило ни одно живое существо, скорпионы уцелели.

Свечение в ультрафиолете

В 60-е годы ХХ века ученые также обнаружили, что скорпионы светятся при ультрафиолетовом излучении, а при опускании в спирт излучают зеленое свечение. Это происходит из-за содержащегося в покрове скорпиона хиалина. Он сам по себе обладает такой стойкостью, что даже останки ископаемых скорпионов не теряют способности флуоресцировать.

Скорпионы и фармакология