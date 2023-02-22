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1 час назад

Тату-мастер рассказал, о какой татуировке обычно всегда жалеют

Секрет Фирмы

Тренд на татуировки жив и развивается. Художественное тату давно перестало быть отличительным знаком маргиналов. По крайней мере, для большинства. Теперь различные произведения чернильного искусства носят многие публичные личности и звёзды, вдохновляя фанатов. Но стоит тщательно подходить к выбору тату, чтобы готовая работа не стала попсовой посредственностью. Есть даже вид татуировок, о которых жалеет почти каждый второй, предупредил художник и тату-мастер Гордон Джеймс.

Тату-мастер рассказал, о какой татуировке обычно всегда жалеют
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам Джеймса, чаще всего клиенты жалеют о так называемой трайбл-тату — рисунке с этническими мотивами.

По словам мастера, он пока ни разу не встречал человека, который не сожалел бы, что сделал именно этот вид татуировки. Он отметил, что такие картинки на теле выглядят хорошо в фильме «От заката до рассвета». Вот только жизнь — не кино, поэтому у офисных работников, которые работают с девяти до пяти, такие отметины смотрятся, мягко говоря, неуместно.

Нередко татуировки появляются на телах после какого-то значимого события. И не всегда это событие приятное. А вообще стало известно, что две трети опрошенных россиян признались, что хотя бы раз кардинально меняли что-то в собственной внешности. Причём каждый седьмой делал это из-за расставания со второй половинкой, а каждый пятый, наоборот, из-за позитива в личной жизни.

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