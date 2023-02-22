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Раскрыта история появления вытрезвителей в России

Историю появления вытрезвителей в России раскрыл в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

Раскрыта история появления вытрезвителей в России
© Мослента

По словам эксперта, первые такие заведения появились в стране в начале ХХ века в Киеве, Саратове и Ярославле. А в СССР, а именно в 30-х годах, дебютным стал вытрезвитель в Ленинграде — ныне Санкт-Петербурге — на улице Марата, 79.

В советские годы пьяных подбирала машина с надписью «Спецмедслужба», милиционеры, дружинники. Их отправляли в вытрезвители, которых в Москве, например, было около 20 — на Пресне, в Новогирееве, Марьиной Роще, Тушине, Печатниках, Люблине, Зеленограде, на Таганке.

Ранее был назван самый «популярный» женский вытрезвитель в Москве. Так, самое известное женское заведение находилось на Плющихе, а еще одно располагалось на Каланчевской улице.

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