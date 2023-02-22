Британцам хотят запретить читать Шекспира, Чосера и Толкина

Очередная новость с берегов "туманного Альбиона" производит впечатление злой насмешки над здравым смыслом. Отдел исследований, информации и коммуникаций (RICU) при министерстве внутренних дел Великобритании огласил впечатляющие итоги проекта в рамках антитеррористической программы "Предотвращение" (Prevent), чья деятельность финансируется из карманов налогоплательщиков. Об этом не без доли ехидства пишет Daily Mail.

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Как оказалось, тревожные признаки "ультраправого экстремизма" демонстрируют многие всемирно известные произведения британской литературы, кино и телевидения. Более того, в отчете сказано, что именно художественные произведения являются "ключевыми текстами", которыми вдохновляются сторонники идеи о "превосходстве белых". В качестве обоснования своей выборки авторами было отмечено, что они последовательно продвигаются ультраправыми экстремистами на онлайн-платформах в списках рекомендуемой литературы.

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Так, налогоплательщики Великобритании смогли узнать, что за их же счет им предлагают сбросить с корабля современности "Беовульфа", "Кентерберийские рассказы" Чосера, полное собрание сочинений Уильяма Шекспира, "Потерянный рай". Дж. Мильтона, поэмы Г.К. Черстертона, cочинения Теннисона, Киплинга и Берка, "Властелина колец" Дж.Р.Р. Толкина, "Дивный новый мир" Олдоса Хаксли, "1984" Дж. Оруэлла, "Секретного агента" Дж. Конрада и многие другие труды, милые сердцу миллионов ныне живущих людей (и их весьма далеких предков).

Из произведений кино и телевидения под раздачу попали: культовые образчики британской политической сатиры "Да, господин министр" (Yes Minister) и "Гуща событий" (The Thick of It) с Питером Капальди в главной роли, военно-исторический фильм 1955 года "Разрушители плотин" (The Dam Busters). Подрывными также считаются "Карточный домик" (House of Cards), "Шпион, выйди вон" (Tinker Tailor Soldier Spy) и сериал о наполеоновских войнах "Приключения королевского стрелка Шарпа" (Sharpe) c Шоном Бином.

Но безумие на этом не закончилось. Неугодным оказался документальный сериал об истории железной дороги Great British Railway Journeys, ведущим которой стал член правительства Джона Мейджора Майкл Портилло.

Британский историк и журналист Эндрю Робертс сказал о том, что ситуация действительно "удивительная". Так как этот список литературы - нечто само собой разумеющееся для каждого человека, который претендует на обладание полноценным багажом гуманитарных знаний. В нем - несколько великих книг так называемого "западного канона", а среди шельмуемого наследия писателей двадцатого века - мощнейшие антиутопии, рассказывающие об ужасах тоталитаризма, а также беспощадные изобличения террористической деятельности.

Современный британский писатель и политический обозреватель Дуглас Мюррей не без удивления нашел в описи запретных книг свои работы. Он иронически заметил, что, по всей видимости, сотрудники отдела считают, что "рассказ о той или иной проблеме в обществе является частью проблемы", которую он призван устранить. И из бюджета выделяют на эту деятельность гигантские суммы, 49 миллионов фунтов ежегодно.

Прославленный сценарист Эндрю Дэвис, за плечами которого "Карточный домик", "Война и мир" и море других сценарных переложений мировой классики, сказал, что все происходящее кажется какой-то шуткой, так как тот же "Карточный домик" представляет собой сатирический шарж на правые взгляды. Не говоря уже о том, что за бортом окажется чуть ли не все британское литературное наследие и шедевры британского телевидения.