Как празднуют 8 марта в разных странах

Прекрасных дам принято поздравлять не только в России.

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Начало весны всегда ознаменовано не только первой капелью, ярким солнышком, но и главным весенним праздником. 8 марта в нашей стране давно потеряло первоначальный смысл и стало женским днем, в который принято поздравлять мам, дочерей, подруг и коллег.

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Празднуют эту дату и в других странах, правда, делают это немного иначе. Кстати, официальный выходной в этот весенний день объявлен лишь в нескольких государствах: Азербайджане, Беларуси, Вьетнаме, Гвинее-Бисау, Грузии, Замбии, Китае, Кубе, Лаосе, Мадагаскаре.

Франция

Цветы 8 марта здесь дарить не принято, а женщины вспоминают о главном смысле праздника — борьбе за равные с мужчинами права. В стране проходят шествия и мероприятия, организованные профсоюзами и женскими организациями. А мужчинам остается лишь с восторгом смотреть на эти марши.

Италия

Здесь дамы тоже радуются полученным правам и вкладам в общественную и политическую жизнь, они устраивают шествия. Но мужчины все же стремятся поздравить возлюбленных и дарят им самые весенние цветы — мимозу. Кстати, рестораны и кафе 8 марта в Италии принимают только женщин, поэтому столики заняты компаниями подруг, мамами с дочерями или болтающими сестрами. Те же, кто хочет отметить с любимым мужчиной, остаются дома.

Куба

На острове Свободы 8 марта — напоминание об участии женщин в революции, деятельности научных организаций, общественной жизни. Для них устраивают праздники, шествия и парады. Торжества выплескиваются на улицу, женщины надевают лучшие наряды, танцуют, а мужчины дарят им цветы, шоколад и поддерживают у дам прекрасное настроение.

Вьетнам

У 8 марта во Вьетнами совсем другие корни: здесь почитают отважных сестер Чинг, которые играли активную роль в борьбе страны против захвата Китаем. Однажды девушки попали в окружение и решили не сдаваться, а бросились в реку. Точная дата произошедшего потерялась в истории, а теперь подвиг сестер почитают именно 8 марта.

Сербия