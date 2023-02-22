Древние технологии, в которых ученые до сих пор не разобрались

Сегодня всё ещё существуют вещи, которые учёные объяснить не могут. Например, это странные изобретения.

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Ведущий YouTube-канала The Infographics Show в одном из выпусков перечислил древние изобретения, которые учёные до сих пор не могут полностью понять и объяснить.

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Антикитерский механизм. В 1901 году недалеко от греческого острова Антикитера были обнаружены обломки древнего корабля. Их нашли под водой дайверы. Механизм представлял собой тщательно спроектированную конструкцию с множеством массивных шестерёнок. Считается, что этот механизм устанавливался в большой машине, но он принадлежит эпохе, когда существовать массивных машин не могло. Одна из теорий учёных гласит, что антикитерский механизм мог быть первым в истории компьютером. При помощи шестерен он отслеживал движение Луны и Солнца, предсказывал затмения, отражал орбиту Луны, чтобы помощь кораблям в навигации. Удивительно, но этой находке более 2 тысяч лет.

Кубок Ликурга. Это кубок меняет цвета. Сначала он кажется красным, но при наклоне преображается и приобретает зелёный оттенок. Датируется эта чаша 4 веком Римской империи. Подобную оптическую иллюзию создать сложно даже сегодня. Состав стекла учёные раскрыли, но вот пропорции не удалось угадать ещё никому.

Комната Оракула Хала Сафлиени. Эта комната была самой маленькой в древнем здании. Особенность этой комнаты в том, что она может усиливать звуки, которые в ней издаются. Считается, что подобным образом распространялись молитвы или священные тексты среди всех, кто жил в здании. Но как древним людям удалось добиться такого эффекта? Учёные всё ещё до конца не поняли.

Тиуанако и Пума Пунку. Один из участков сельской местности в Боливии действительно очень странный. Массивная конструкция, которая там находится, состоит из резных камней. Причём каждый камень весит сотни тонн и кажутся камни очень ровными и отполированными. По технологии создания эти конструкции гораздо совершеннее, чем те, которые были созданы народами, проживающими недалеко от этого места. Это наводит на мысль о том, что местные жители могли получить эти знания от других племён. Но это всё ещё не даёт ответа на вопрос о том, как был построен из этих массивных блоков храм.

Пирамида Эллиникона. В Греции стоят остатки двух пирамид. Причём они сильно похожи на египетские. Однако есть одна проблема: учёные не могут понять, зачем нужны были эти пирамиды. Самая известная из двух пирамид - пирамида Эллиникона. Также удивительно, что ни в одном крупном тексте не упоминались массивные сооружения вроде этих пирамид.

Список шумерских царей. Шумерская цивилизация была одной из самых могущественных. Список шумерских царей был высечен на глиняных табличках. Но он всё-таки вызывает больше вопросов, чем ответов. Многие личности, упомянутые в нём, действительно жили когда-то. Но других сведений о них почти нет, если не считать этих табличек. Кроме того, в списке есть отсылки к мифологическим персонажам, а также история о Великом потопе (она напоминает легенду о Ноевом ковчеге).

Средневековые рукописи Codex Gigas. Это самая большая иллюстрированная рукопись в мире. Она содержит 310 страниц. Поскольку иллюстрации в ней очень яркие, чёткие и иногда ужасающие, она получила также название «Библия дьявола». Многие учёные считают, что текст этой рукописи был составлен (написан) очень быстро - быстрее, чем мог бы это сделать один монах. Это значит, что либо было несколько монахов, которые могли копировать стиль друг друга, либо был один очень трудолюбивый монах.

Фестский диск. Он был найден в 1908 году на Крите - в Фестском дворце. Однако предназначение странного диска с большим количеством отметин и надписей эксперты так и не смогли объяснить. Считается, что этому диску более двух тысяч лет. Но его всё ещё совершенно не смогли расшифровать.

Мечи Ульфберта. Археологи в Северной Европе заметили нечто странное. Это древние мечи, которые были обнаружены по всей Скандинавии. И эти мечи очень хорошо сохранились, а также покрыты надписями и рунами. Кроме того, каждый из мечей был помечен именем Ульфберт. Наиболее распространённой гипотезой, связанной с этими мечами, является следующая. Считается, что сталь могла быть разграблена или продана, а затем из неё сделали лезвия. Но это не объясняет техники, при помощи которых изготавливался меч, и то, кому принадлежит имя Ульфберт.

Римский бетон. Даже спустя 2 тысячи лет здания Древнего Рима выглядят пригодными для жизни. Один из секретов этого - бетон, который использовался для строительства. Он настолько прочен и долговечен, что даже части зданий, которые погрузились в воду, не сильно утратили первоначальный вид. А Пантеон вообще можно было бы спутать с современной постройкой. Причина этого заключается в конструкции. Учёные не знают всех компонентов, которые использовались при создании бетона в те времена. Поэтому и разработать такой же материал невозможно.