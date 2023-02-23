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4 часа назад

102-летняя москвичка вспомнила о жестокости Финской войны

Мослента

О жестокости Финской войны вспомнила в беседе с «Мослентой» 102-летняя москвичка Валентина Минаева. Она служила медсестрой в военном госпитале в возрасте 18 лет.

102-летняя москвичка вспомнила о жестокости Финской войны
Фото: МослентаМослента

«Финская война была короткая, но очень жестокая. И не столько от ран люди погибали, сколько от обморожений. Зимой 1939-1940 годов в Карело-Финской АССР такой был холод… 60 с лишним градусов», — рассказала она.

Минаевой приходилось ухаживать за солдатами с ампутированными ногами и руками. «Лежит такой солдатик, как бревнышко, ничего сам сделать не может. Говорит: "Сестрица, почеши мне ногу, что-то чешется". А ноги-то у него нет...» — поделилась москвичка.

Однажды в госпиталь привезли обгоревшего танкиста. В приемном покое его обработали марганцем и положили голого под каркас. «Только глаза сверкали, остальное все — как головешка. И касаться его нельзя. Мы вокруг него ведра ставили с кипятком, чтобы не замерз. Трое суток он у нас пробыл, чуть кожа подсохла, и дальше в ожоговый центр его отправили», — вспомнила собеседница «Мосленты».

Ранее житель Подмосковья Михаил Груденберг поделился историей о настоящем везении, которое случилось с ним во время Великой Отечественной войны.

Истории,Валентина Минаева,
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