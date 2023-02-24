Что происходит в «Ночь хны» в Турции

У каждого народа есть свои традиции, которые продолжают почитать из века в век. Турция – одна из стран, народ которой особенно трепетно относится к ритуалам и обрядам, которые проводили их предки еще во времена существования Османской империи.

Фото: Кадр из сериала "Великолепный век" Кадр из сериала "Великолепный век"

Сейчас трудно найти человека, который ни разу не видел бы турецких сериалов. Так вот, что в исторических, что в современных можно лицезреть такое действо как «Ночь хны».

Это особенная ночь для каждой невесты, которая проводится в самый канун свадьбы. Девушка надевает красное платье, вышитое золотыми нитями, и в кругу женщин из своей семьи и семьи будущего мужа проводит так называемую ночь тоски и плача.

Такое определение возникло, так как в эту ночь невеста прощается со своим прежним домом, в котором она росла, прощается со своими родителями – ее ждет новая жизнь в доме супруга и в кругу его семьи.

Зачастую только в эту ночь девушка знакомится со своей будущей свекровью. Именно она осуществляет основное действие на этом мероприятии – после того, как вокруг невесты, сидящей на стуле, все девушки поводят круги, напевая грустные песни, свекровь наносит на ладонь будущей жены своего сына хну и кладет на нее золотую монетку. После этого невеста крепко сжимает ее в кулак.

Согласно традициям, после нанесения хны на ладонь, в комнату вносят серебряный поднос, на котором лежит хна и стоит пара свечей. Среди всех гостей выбирается та женщина, брак которой считается самым долгим и счастливым – она имеет честь разрисовать руки невесты хной – таким образом она передает свою мудрость и удачу молодой девушке.