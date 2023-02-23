Почему входная дверь в доме открывалась только во внутрь

Вопрос, в какую сторону должны открываться входные двери, в разных традициях решается по-разному.

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Исстари в русских деревнях они открывались только внутрь избы. Зимой часто случаются сильные снегопады и метели. Вход может заблокировать огромный сугроб. Если дверь открывается наружу, то выйти из дома просто нереально. Если же вовнутрь, можно просто открыть ее и проторить дорожку в нужном направлении. Во многих деревнях до сих пор соблюдается это правило, родившееся благодаря опыту и здравому смыслу.

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Философия фэн-шуй полностью солидарна с русскими традициями. Согласно этому учению, через входные двери в жилище входит положительная энергия удачи ци. Правильное открывание входной двери — вовнутрь здания. Так она не перекроет путь потокам ци. Распахивание двери наружу изменяет их направление, отгоняя удачу и процветание.

Шпили соседних зданий, фонарные столбы, водостоки, острые углы. Они ухудшают фэн-шуй жилища. Для накопления доброй энергетики перед входом дома можно повесить фонарь (важно, чтобы место было хорошо освещено). Людям, проживающим на верхних этажах, специалисты по фэн-шуй советуют вешать над входной дверью небольшое круглое зеркало. Оно отразит потоки плохой энергии.

Индуистская философия Васту-шастра советует устанавливать главную дверь в доме так, чтобы она открывалась вовнутрь и только по часовой стрелке. Это привлечет удачу и здоровье. Лучшие направления для оборудования входа — восток и север. С востока в дом проникает мощная энергия восходящего Солнца. Она несет здоровье, осуществление желаний, славу и ясность ума. Потоки энергии с севера приносят плодовитость и везение во всех делах.

Крайне нежелательными являются южное и западное направления. Юг по Васту — зона влияния Ямы. В индуизме так называют бога смерти. Входящая с юга энергетика приносит болезни, разрушение и гибель. Запад и юго-запад находятся в зоне сильного влияния Раху. Это теневая планета с негативной энергетикой. Она препятствует всем благим начинаниям, приносит недуги и бедность.

Как и фэн-шуй, Васту акцентирует внимание на том, чтобы перед главным входом не располагались большие препятствия (деревья, фонарные столбы и пр.). Они тормозят хорошие энергетические потоки.

Согласно нормам пожарной безопасности, входная дверь обязана открываться на лестничную площадку. В случае пожара она не заблокирует вход, не станет препятствием на пути движения паникующих людей. Если на небольшой лестничной площадке сразу несколько дверей, все они устанавливаются так, чтобы не мешать друг другу (т. е. с открыванием вовнутрь).