Россиянин оставил жену без японских мечей за 10 миллионов

После развода многие обиженные супруги пытаются обобрать свою бывшую половинку до нитки. Но порой забирают самое неожиданное. Так, москвич забрал из квартиры, где сейчас живёт его бывшая жена, антикварные японские мечи общей стоимостью 10 млн рублей. А чтобы совсем было весело, перед уходом он поменял код на сейфе. Теперь женщина ищет нерадивого экс-муженька. По её словам, ценные катаны — это совместно нажитое имущество. Поэтому ей нужна минимум половина.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Стало известно, что ещё будучи в статусе мужа, Алексей добыл в свою коллекцию настоящие катаны и самурайские кинжалы танто XVII–XIX веков. Но брак дал трещину, а коллекция мужчины осталась в старой квартире.

Спустя время ронин Алексей решил о себе напомнить. По словам его экс-супруги Кристины, пока она была на работе, коллекционер вернулся в некогда семейное гнёздышко и забрал артефакты. Ну и код на сейфе сменил.

Разгневанная такой наглостью женщина пошла в полицию. Как минимум она планирует призвать несостоявшегося муженька к ответу или хотя бы отобрать у него половину его коллекции.