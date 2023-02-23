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2 часа назад

У самурая нет цели, но есть катаны. Россиянин оставил жену без японских мечей на 10 млн рублей

Секрет Фирмы

После развода многие обиженные супруги пытаются обобрать свою бывшую половинку до нитки. Но порой забирают самое неожиданное. Так, москвич забрал из квартиры, где сейчас живёт его бывшая жена, антикварные японские мечи общей стоимостью 10 млн рублей. А чтобы совсем было весело, перед уходом он поменял код на сейфе. Теперь женщина ищет нерадивого экс-муженька. По её словам, ценные катаны — это совместно нажитое имущество. Поэтому ей нужна минимум половина.

Россиянин оставил жену без японских мечей за 10 миллионов
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Стало известно, что ещё будучи в статусе мужа, Алексей добыл в свою коллекцию настоящие катаны и самурайские кинжалы танто XVII–XIX веков. Но брак дал трещину, а коллекция мужчины осталась в старой квартире.

Спустя время ронин Алексей решил о себе напомнить. По словам его экс-супруги Кристины, пока она была на работе, коллекционер вернулся в некогда семейное гнёздышко и забрал артефакты. Ну и код на сейфе сменил.

Разгневанная такой наглостью женщина пошла в полицию. Как минимум она планирует призвать несостоявшегося муженька к ответу или хотя бы отобрать у него половину его коллекции.

Ранее житель Омска, который приехал в российский город из Египта, заточил зуб на свою жену. Только марать свои руки не хотел, поэтому заплатил киллеру, чтобы тот её убил. Делегирование не сработало — роль наёмного убийцы блестяще сыграл настоящий полицейский.

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