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Почему белая горячка именно белая

Белая Горячка или "белка", а более научным языком "алкогольный делирий" представляет собой состояние бреда при резком прекращении употребления алкоголя. Чаще всего возникает не в период самого опьянения, а на третьи на фоне абстинентного синдрома. Но почему медицинский термин стали называть "белой горячкой?" Читайте в материале "Рамблера".

Почему белая горячка именно белая
© unsplash

Раньше горячкой называли любую болезнь, одним из симптомов которой была повышенная температура. Словарь Даля упоминает о том, что тиф, который тоже часто сопровождался жаром, фигурировал под названием "гнилая горячка". А гепатит называли "желчной горячкой".

Алкогольный делирий причисляют к психозам, однако он вызывает сильный озноб, потливость и судороги. Во время делирия сердцебиение учащается, организм обезвоживается, повышается давление, температура поднимается до 40 °C.

А белая она, потому что в период психоза у больных отмечается бледность кожных покровов. По словам наркологов, кожа алкоголиков в период "белой горячки" часто даже имеет синюшный оттенок — это признак нарастающего возбуждения симпатоадреналовой системы. Она отвечает за работу организма в экстренных ситуациях.

При появлении первых симптомов болезни необходимо срочно обратиться к наркологу. Лечение белой горячки в домашних условиях не приведет к выздоровлению, а только нанесет вред человеку.

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Последствия горячки страшны — это и психические расстройства, и неврологические патологии, и нарушения обменных процессов, и поражения печени и почек. Человек может просто не пережить длительный и мучительный делирий. Поэтому, единственное, что можно сделать, это обездвижить больного и вызвать бригаду скорой помощи.

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