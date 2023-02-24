День в истории: что произошло 24 февраля

Чем примечательна дата 24 февраля.

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Сегодня, 24 февраля, Всемирный день лотереи. 24 февраля папа римский издал буллу о переходе на григорианский календарь, Гоголь сжег второй том "Мертвых душ", был подписан договор об Илийском крае, в Казани начали сажать деревья в Николаевском (Ленинском) саду, был создан комиссариат по мусульманским делам. Родились композитор Леонид Любовский, адмирал Федор Ушаков, сказочник Вильгельм Гримм, певица Майя Кристалинская. Умерли создатель первого парохода Роберт Фултон, ректор Казанского университета Николай Лобачевский, эколог и микробиолог Сергей Виноградский. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Начали обустраивать будущий Ленинский сад

24 февраля 1889 года в Казани на Николаевской площади начали работы по благоустройству. Среди прочего, здесь планировали поставить 50 скамеек для отдыха жителей. Так началось преображение рыночной площади, которая теперь называется Ленинский сад. С конца XVIII века на этом месте находилась Кузнечная площадь. В центре нее было маленькое озеро, вокруг — кузницы и другие хозяйственные постройки. В 1842 году в Казани произошел крупный пожар, в результате чего площадь выгорела. Затем остатки всех зданий снесли, озеро засыпали, территорию выровняли и организовали площадь, которую назвали Николаевской в честь правившего тогда императора Николая I. Изначально эта территория была местом проведения торговых ярмарок и увеселительных мероприятий. Но в 1890 году в Казани должна была пройти Всероссийская научно-промышленная выставка. Николаевскую площадь сделали местом ее проведения. Поэтому на ней возвели здания по проекту известного казанского архитектора Генриха Руша, где разместили выставочные павильоны. После окончания выставки все строения разобрали, а на их месте разбили сад. В 1894 году в нем был установлен оригинальный фонтан, подаренный городу Обществом казанского водоснабжения. Он стоит здесь и сегодня.

24 февраля 1918 года при Казанском совете рабочих и солдатских депутатов был создан комиссариат по мусульманским делам. Его первым председателем стал Мирсаид Султан-Галиев. Комиссариат был самым важным и активным из областных и подчинялся Центральному мусульманскому комиссариату. Тот занимался всеми сторонами жизни российских мусульман, как того требовала структура организации. Она включала в себя такие секторы, как занятость, сельское хозяйство, промышленность, образование, прессу, финансы, суд, армию, международную пропаганду. Султан-Галиев отмечал важное значение работы комиссариата в первые месяцы революции. Как он писал, изначально организация играла роль революционной штаб-квартиры татарского движения. Она помогала местным Советам и представляла власть, будучи одновременно политическим и административным органом.

24 февраля 1938 года в Каменке родился Леонид Любовский. После Львовского музыкального училища учился в Казанской консерватории, там же преподавал. Среди его учеников — самый известный молодой татарстанский композитор Эльмир Низамов. Любовский — автор опер "Праздник святого Йоргена", "Плащ Командора", "Незнайка в Солнечном городе", балетов "Сказание о Йусуфе", "Стойкий оловянный солдатик", "Желтый аист" (работа над незаконченным произведением Назиба Жиганова).

24 февраля 2021 года "Реальное время" сообщило, что благотворительная общественная организация "Детям", которая развивает в Татарстане программу лечебной верховой езды для детей-инвалидов на средства президентского гранта, попросила помощи у главы республики: готовясь перевезти школу за пределы Казани, в пригородный поселок Озерный Высокогорского района, руководители столкнулись с нежеланием собственника передавать развалившуюся "обитель" в аренду.

Второй том "Мертвых душ" сожгли

24 февраля 1852 года Николай Васильевич Гоголь сжег второй том своей поэмы "Мертвые души". Сюжет поэмы подсказал ему Александр Пушкин. Изначально произведение было задумано как трехтомник. Первый том был издан в 1842 году. Над вторым писатель работал 10 лет. До сих пор точно неизвестно, почему он сжег почти готовую рукопись. Есть несколько версий. По одной — Гоголь сознательно сжег произведение, которым был недоволен. По другой — по ошибке уничтожил беловик вместо предназначенных для сожжения черновиков. Месяцем ранее умерла жена его друга Хомякова, которую он считал достойнейшей женщиной. С тех пор Гоголь постоянно думал о смерти, жаловался на упадок сил. С точки зрения современной психиатрии у писателя мог быть психоневроз. Возможно, это подтолкнуло его уничтожить произведение. Однако черновые рукописи четырех глав второго тома были обнаружены при вскрытии бумаг писателя, опечатанных после его смерти. Третий том не был начат, о нем остались только отдельные сведения.

24 февраля 1881 года между Россией и Китаем был подписан Петербургский договор об Илийском крае и торговле в Монголии и Западном Китае. На этом событии присутствовали дипломатический агент Цинской империи в России, министр в Великобритании и Франции Цзэн Цзицзэ с цинской стороны и товарищ министра иностранных дел, управляющий азиатским департаментом Николай Гирс и посол Российской империи в Китае Евгений Бюцов с российской стороны. Договор был посвящен определению границ между Российской империей и маньчжурской империей Цин, которая добивалась сохранения контроля над Илийским краем. Это была историческая территория на севере современного Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае. В 1871—1881 годах она находилась в составе Туркестанского военного округа Российской империи, оказавшись тут в результате введения русских войск в регион в ходе уйгуро-дунганского восстания против властей империи Цин. По условиям Петербургского договора порядка 80% Илийского края передали империи Цин. Но при этом около 23 тысяч кв. километров территории осталось у России. Сегодня это территория большей части Уйгурского, Райымбекского и Панфиловского районов Алматинской области Казахстана.

Устроили лотерею

24 февраля 1466 года в бельгийском городе Брюгге состоялась первая из известных лотерей. Организатором стала вдова фламандского живописца Яна ван Эйка, устроив ее в 25-ю годовщину смерти мужа. Принять участие в ней и получить денежное вознаграждение мог любой желающий, кто приобрел лотерейный билет. Вырученные деньги предназначались городским беднякам. Позднее в Бельгии проводили всевозможные лотереи, благодаря которым были построены часовни, богадельни, водные каналы и портовые сооружения. По мнению историков и лингвистов, слово "лотерея" произошло от франкского hlot, что означало "жребий". Потом оно сократилось и превратилось в английское lot, что значит "доля". В русском языке слово появилось в начале XVIII века, когда в Россию пришла лотерея.