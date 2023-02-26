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50 минут назад

Как с помощью лягушки люди узнавали о беременности

Даша Краснова

Раньше лягушки прыгали себе в водоемах Африки, никто не отлавливал их для заселения в лаборатории и не проводил на них эксперименты. Пока на материке не появился Ланселот Хогбен в 1927 году. "Рамблер" узнал, правда ли, что лягушки помогали определить беременность.

Как с помощью лягушки люди узнавали о беременности
Фото: unsplashunsplash

Член социалистической партии и убежденный атеист Хогбен был талантливым зоологом и стал изучать гормоны, которые считал сновой всего живого. Он быстро нашел доступный способ анализа гормональных процессов и начал вводить гормоны в лягушек.

Чтобы земноводных для опытов было достаточно, он отправился в Южную Африку, где обитают шпорцевые лягушки. В 1930 году исследователь ввел подопытной экстракт гипофиза, а лягушка неожиданно стала метать икру.

В Африке нашли лягушек, которые общаются касаниями

Хогбен решил, что лягушки могут реагировать на гипофизарные гормоны. К тому же, уже тогда было известно, что эти же гормоны влияют на яичники и содержатся в урине беременных женщин. Не трудно было предположить, что лягушки потенциально могут помочь определить наличие беременности.

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Когда ученый вернулся в Британию, его коллега Чарльз Беллерби уже научился выращивать лягушек и также продемонстрировал миру, что они способны метать икру после впрыскивания мочи.

Если женщина была беременна, спустя 5-15 часов лягушка воспроизводила на свет миллиметровые икринки —150 особей доказали точность метода и пропустили всего три беременности. В итоге лягушачий тест на беременность назвали тестом Хогбена.

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