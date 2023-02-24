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4 часа назад

Как в старину во время празднования Масленицы гадали на блинах

Российская Газета

Жители Астраханской области в старину гадали во время празднования Масленицы на блинах. С их помощью также объяснялись в любви.

Как в старину во время празднования Масленицы гадали на блинах
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"В старинном рыбацком селе Каралат Камызякского района на Масленицу собирались соседями, пекли блины и гадали: если первый блин получится пышный и красивый, то год будет хороший. А если подгорел или не отстает от сковородки, то год будет трудным и неудачным", - рассказали в министерстве культуры Астраханской области.

А еще с помощью блинов признавались в любви.

Жители села Удачное Ахтубинского района на Масленицу запрягали тройку лошадей с бубенцами и катались по округе, пели песни и ходили друг другу в гости. Если блин вешали на забор, то это означало, что в дом скоро придут сватать невесту. Зять обязательно должен был приехать на санях. И если свадьбу гуляли на Масленицу, то именно ему поручалось поджечь праздничное чучело.

Поскольку с мукой в Астраханской губернии могли возникать перебои, то при замешивании в тесто блинов добавляли различные продукты. Например, в селе Тузуклей на Масленицу пекли блины, в тесто которых для сытости добавляли тертый картофель. Иногда для пикантности тесто замешивалось с икрой щуки, что придавало блинам пикантный вкус.

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