Самые «нерусские» казаки: кто они на самом деле

Вопрос этнической составляющей казаков до сих пор вызывает массу споров. Ясно одно, что казачество по своему национальному составу неоднородно. Все зависит от того, где и как формировалось то или иное сословие.

Фото: Русская семерка - Субботний Русская семерка - Субботний

В исторических кругах бытовало две теории происхождения казаков – миграционная и автохтонная. Первая предполагает, что казачество сложилось в результате переселения в южные и восточные области России представителей славянских народов, преимущественно русских и украинцев. Вторая настаивает на том, что казаки – аборигенный народ с верховий Дона.[С-BLOCK]

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Советский антрополог Виктор Бунак считал казаков потомками переселенцев из восточнославянских территорий, которые, постоянно смешиваясь между собой, образовали в значительной степени искусственное сословие колонизационного типа. По словам Бунака, антропологически это сословие ближе всего к русскому и малороссийскому этносу.

Автохтонную версию отстаивали ученые Готлиб Байер и Василий Татищев, считая казачество самостоятельным, отличным от русских народом. Татищев, в частности, указывал на связи казаков с черкесами. Более взвешенную этническую характеристику казачеству давал энциклопедический словарь Брокгауза-Ефрона.

Там отмечалось, что «казаки не представляют какого-либо обособленного типа, принадлежа отчасти к великороссам, отчасти к малороссам, с большей или меньшей примесью крови тех аборигенов, на чьих землях они обосновались».

Точка зрения, высказанная в энциклопедии, сегодня поддерживается большинством ученых. В силу сложившихся традиций казачество в течение всего период своей истории по своему составу было во многом полиэтническим образованием. Хорошо известно, что хуторская община могла приписать к казакам человека любой национальности. Его потомки, постепенно ассимилируясь в казачьей среде, уже считались полноценными членами казачьего сословия.[С-BLOCK]

К примеру, во временна царской России в Сибирском казачьем войске помимо русских насчитывалось 6% украинцев, 5% мордвы, 3% белорусов, 1% татар, были там также чуваши, пермяки, черемисы, зыряне. В состав Уральского казачьего войска входило около шести тысяч башкир и одна тысяча калмыков, а к семиреченским казакам было приписано порядка 400 китайцев.

Пожалуй, самым известным казаком неславянских корней можно назвать легендарного бурята Дондока Иринчинова. Этот забайкальский казак был проводником, переводчиком и верным спутником Николая Пржевальского, сопровождая знаменитого путешественника во всех его экспедициях.

Неоднородность казачества обеспечивал не только его интернациональный состав, но и такое явления как метисация. Исследователям, описывающим казачество тесно связанное с Киргизским краем, пришлось даже вводить такое понятие, как «особый областной этнографический тип».

Известный этнограф начала XX века А.Н. Сидельников обращал внимание на то, что зачатую сложно установить кто был основателем того или иного казачьего рода. По его словам, первые колонисты – русские, украинцы, поляки – входили в тесные отношения с татарами, киргизами, калмыками и другими народами, результатом чего являлась не только метисация, но и смена образа жизни, привычек и нравов.[С-BLOCK]

Среди наиболее ярких примеров метисации – отчетливо выраженные азиатские черты лица у одного из лидеров Белого движения Лавра Корнилова, который родился в семье отставного хорунжего, русского по национальности и казашки из кочевого рода.

Донские казаки, в отличие от зауральского казачества, почти не подверглись метисации. Неудивительно, что подавляющее большинство из них причисляют себя к русскому этносу. Не так давно сотрудники Федерального учреждения «Медико-генетический научный центр» изучали жителей исконно казачьих станиц на Дону (131 мужчину), предки которых до третьего колена проживали в данном регионе. Цель исследования – проследить их генетическую родословную.

Результаты эксперимента показали, что предки всех обследуемых в большей степени генетически связаны с населением южных областей России, чуть меньше сходства с жителями центральных регионов России, обнаружен определенный вклад и тюркоязычных популяций. Последнее скорее всего объясняется присутствием в донском казачестве ногайской прослойки. Также ученые определили, что донские и кубанские казаки не имею генетического родства с кавказскими народами.[С-BLOCK]

В отличие от донского и кубанского казачества терские казаки включают в свой генофонд значительное число Y-хромосом, свойственных коренному населению Кавказа, – об этом заявил руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН Олег Балановский. Общей для кавказцев и терских казаков оказалась гаплогруппа G.