Как индейцы захватили город в США и два месяца сдерживали осаду ФБР

50 лет назад, 27 февраля 1973 года, 200 американских индейцев захватили небольшой городок Вундед-Ни в резервации Пайн-Ридж в штате Южная Дакота. Они объявили о создании независимого государства на территории поселения и 71 день сдерживали осаду полиции и ФБР. Индейцы потребовали от властей США соблюдать свои обязательства и прекратить дискриминацию коренного населения. Эти события запомнились в истории как последнее вооруженное восстание индейцев в США. Инцидент стал последним эпизодом кровопролитных войн между коренными народами и колонизаторами американского континента, которые продолжались более 300 лет. За что боролись захватчики Вундед-Ни, удалось ли им добиться поставленных целей и как за последние полвека изменилось положение индейцев в современном американском обществе — разбиралась «Лента.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

К 1970-м годам противостояние между индейцами и потомками европейских колонизаторов стало частью истории США. Казалось, что боевые схватки между представителями коренных народов и американскими властями остались в прошлом.

Видео дня

Однако в 1973 году индейцы решили в последний раз выступить с оружием против притеснений и дискриминации со стороны США

27 февраля более двухсот представителей разных племен въехали на автомобилях в поселение Вундед-Ни (англ. Wounded Knee, «Раненое колено») в резервации Пайн-Ридж. Они были вооружены винтовками, ножами и автоматами. Индейцы быстро захватили деревню и взяли в заложники 11 человек, потребовав от властей соблюдать договоры и их права на самоуправление. При этом местные жители не сопротивлялись, так как сами разделяли взгляды на несправедливое устройство общества. Они жили бедно и страдали от тех же социальных недугов, что и все индейцы в США — массового алкоголизма, домашнего насилия, безработицы.

71 день индейцы удерживали осаду поселения, окруженного полицейскими, агентами ФБР и военными

После множественных перестрелок и столкновений они согласились пойти на переговоры с властями и освободили деревню. Индейцы поверили, что на этот раз их голос будет услышан. Однако их надежды на справедливое отношение со стороны правительства США снова не оправдались.

Борьба за справедливость

Индейцы решили начать вооруженную борьбу с властями по нескольким причинам. Пайн-Ридж, в которой находится поселение, — одна из крупнейших резерваций в США. Большую часть ее территории составляют засушливые прерии, непригодные для сельского хозяйства — основного источника дохода коренных народов. При этом земли резервации богаты ураном и другими природными ресурсами, которые всегда были лакомым куском для властей.

С начала принудительного переселения коренных народов в 1860-е годы власти США признавали право индейцев на самоуправление внутри резерваций

Каждое племя де-юре могло выбирать своих местных чиновников, принимать законы и устанавливать дополнительные налоги. Однако правительство США регулярно нарушало договоры, регулирующие эти права.

Вместо реального самоуправления на ключевые должности в резервациях ставили представителей Бюро по делам индейцев, которые проводили политику, выгодную только центру

Они выкачивали деньги из индейских земель, сдавая их крупным добывающим компаниям. Создание добывающих шахт приводило к загрязнению воды и почвы, которая и так не давала местным жителям достаточного урожая.

Одним из таких поставленных управленцев в резервации Пайн-Ридж стал Дик Уилсон. В 1972 году он занял пост председателя племени лакота и главного чиновника в регионе. При нем кумовство, взяточничество и репрессии в резервации достигли своего апогея.

Кроме того, Дика Уилсона обвиняли в убийствах политических оппонентов. С ним связывали несколько случаев исчезновения людей или их гибели при невыясненных обстоятельствах. Полиция при этом бездействовала и списывала инциденты на бытовые конфликты. Равнодушное отношение американских правоохранителей и правительства к подобным проблемам также послужило поводом для вооруженного протеста.

Помимо этого, представителей коренных народов продолжали ущемлять по расовому признаку. Так, в 1960-1970 годы Индейская служба здравоохранения (IHS) подвергла тысячи индейских женщин принудительной стерилизации. Через эту процедуру прошли около 25 процентов женщин детородного возраста из индейских племен. Эта политика привела к снижению числа коренных американцев в США, а также пагубно сказалась на здоровье представительниц коренных народов. Сами индейцы считали такие действия современной формой геноцида.

Сохранение несправедливого отношения к индейцам в американском обществе вызвало рост сопротивления внутри племен.

Несогласные с вероломной политикой США в 1968 году объединились в Движение американских индейцев (ДАИ) — общественно-политическую организацию, отстаивающую права коренного населения в Соединенных Штатах

К 1973 году число сторонников движения превысило 300 тысяч человек по всей стране, его популярность быстро росла. Однако правительство с ним боролось: последователей организации запугивали, избивали, сажали в тюрьмы. В ответ индейцы также решили действовать силовыми методами. Таким образом, коррупция, беззаконие, нарушение договоров со стороны США и массовая дискриминация вынудили вождей на вооруженную акцию в Вундед-Ни.

Место встречи изменить нельзя

Деревушка в Южной Дакоте была выбрана неслучайно: Вундед-Ни имеет сакральное значение для всех американских индейцев из-за кровавых событий 29 декабря 1890 года.

Тогда кавалерийские войска вошли в лагерь индейцев, располагавшийся на месте поселения, чтобы разоружить представителей племени лакота. Согласно одной из версий, кто-то из племени выстрелил в американских солдат, после чего началась бойня. В ходе стрельбы, по разным данным, от рук военных погибли от 150 до 300 индейцев, большая часть из них — женщины и дети.

С того дня Вундед-Ни стал для коренных американцев символом несправедливости и жестокости белых, символом трагедии, повторения которой допустить нельзя

Однако история рассудила по-своему. После захвата Вундед-Ни в конце февраля 1973 года вожди Движения американских индейцев призвали власти штата к переговорам. Для смягчения обстановки они отпустили всех 11 заложников, однако никто из них не покинул деревню, считая ее своим домом.

Восставшие выдвинули ряд требований, среди которых был призыв к расследованию злоупотреблений председателя племени лакота Дика Уилсона и Бюро по делам индейцев, полицейского беспредела, актов коррупции и взяточничества в резервации

Также индейцы требовали публично рассмотреть сотни договоров между коренными американцами и колонизаторами, чтобы доказать, что США систематически нарушали их, лишая племена законных прав.

Захватчики деревни хотели, чтобы США вернулись к исполнению всех договоров с индейцами и дали им возможность полноправно жить и развиваться на своей земле. Особенно важным для них было возвращение к договору 1868 года с сиу о землях в Южной Дакоте, по которому им должно было отойти намного больше территорий, чем было в их распоряжении.

Однако власти переговоров не хотели. К этому моменту ФБР, местная и федеральная полиция и военные части окружили поселок, фактически установив вокруг него блокаду. На дорогах с обеих появились контрольно-пропускные пункты, на помощь полицейским центр прислал 17 бронетранспортеров и вертолет. Вскоре между сторонами начались взаимные перестрелки.

Но на штурм Вундед-Ни военные так и не решились. Препятствием стала огромная общественная огласка, которая сразу же образовалась вокруг инцидента. События в резервации стали одним из главных инфоповодов в стране

Либерально настроенные американцы сочувствовали индейцам, в крупных городах страны проходили акции в их поддержку. При этом в само поселение проникали все новые индейцы с оружием и припасами для помощи восставшим, к 13 марта их число достигло 400 человек.

Знаменитости также старались привлечь внимание к происходящему. Так, актер Марлон Брандо отказался получать премию Оскар за роль в фильме «Крестный отец». На церемонии вручения премии 27 марта 1973 года вместо него на сцену вышла гражданская активистка Сачин Литтлфезер, она выступила с речью про дискриминацию индейцев в Соединенных Штатах и события в Вундед-Ни.

Спустя некоторое время после захвата Вундед-Ни один из лидеров восстания Рассел Минс объявил на территории поселения независимое государство с традиционной формой правления для коренных народов. Активист завил, что появление на территории деревни вооруженного гражданина любой страны, включая США, будет расценено как объявление войны. Перестрелки временно остановились, но вскоре возобновились.

За 71 день осады Вундед-Ни пострадали около 30 человек, двое индейцев погибли. Один из агентов ФБР был ранен и остался парализованным ниже пояса

Через три месяца осады ситуация никак не изменилась, и стороны решили пойти на урегулирование конфликта. Власти пообещали индейцам заново рассмотреть договор 1868 года о землях в Южной Дакоте и другие документы, а также расследовать преступления чиновников в резервации. 4 мая вожди ДАИ согласились на эти условия.

За три следующих дня они покинули Вундед-Ни несколькими группами с оружием и боеприпасами. Таким образом, последняя вооруженная акция индейцев против американского правительства завершилась. Оставалось ждать, сдержат ли власти свои обещания.

Итоги борьбы

Борьба индейцев принесла свои плоды. Общественный резонанс привлек внимание к проблемам коренных народов и вынудил власти принять меры для их решения. Так, после инцидента, правительство приняло ряд важных документов, закрепляющих права и свободы индейцев в стране, среди них — Акт о самоопределении и помощи индейскому просвещению, Акт о социальном обеспечении индейских детей и Акт о свободе вероисповедания американских индейцев. Также были созданы образовательные и культурные организации, призванные сохранять и развивать языки и культуры коренных народов.

Но главным результатом событий в Вундед-Ни стало официальное признание индейцев как равноправных граждан

Доцент Института иностранных языков Московского педагогического государственного университета, специалист по североамериканским индейцам и межкультурной коммуникации Ольга Данчевская в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что правовой статус индейцев был закреплен созданием в 1974 году Международного совета по договорам индейцев, а позже подтвержден на Конференции ООН по дискриминации коренных народов в Северной и Южной Америке в сентябре 1977 года.

Однако главное обещание — о соблюдении всех договоров между бывшими колонизаторами и коренными племенами и праве на самоуправление — США так и не сдержали. Дик Уилсон через год после событий в Вундед-Ни переизбрался на новый срок и начал репрессии против членов ДАИ. В результате, несколько сотен человек арестовали, 15 активистов попали под суд. За три года после событий в Пайн-Ридж 69 человек, связанных с инцидентом, были убиты. Большая часть этих убийств так и не была раскрыта.

Лишь годы спустя обязательства США перед индейцами начали пересматривать, но точка в этом вопросе не поставлена до сих пор. Ученый Ольга Данчевская рассказала «Ленте.ру», что сейчас коренное население Соединенных Штатов продолжает сталкиваться со множеством проблем. Из-за отсутствия доступа к медицинским услугам и антисанитарных условий они страдают от болезней, психических расстройств, алкоголизма и наркомании. В резервациях процветает преступность. И около 33 процентов индейцев живут за чертой бедности.

90 тысяч индейцев в США не имеют своего жилья

При этом ученый добавила, что в США регулярно принимаются законы в поддержку индейского населения, создаются федеральные и местные организации и программы по поддержке традиционных видов искусства, сохранению индейских языков и обучению им. «Несмотря на существующие проблемы, в жизни американских индейцев произошло и происходит немало положительных изменений», — отметила ученый. Также она уточнила, что индейские деятели культуры, науки и бизнеса все чаще получают признание, коренное население представлено в органах власти, ему возвращают священные земли и ценности.

***

С 1960-х годов и до наших дней представители коренного населения США продолжают бороться за свои права. Индейцы уже добились многого — прекращения дискриминации и принудительной стерилизации, суверенитета племен, представительства во власти, соблюдения их гражданских прав и свобод. И именно события в Вундед-Ни заложили фундамент для дальнейших положительных изменений в их жизни.