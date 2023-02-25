День в истории: провели коронарное шунтирование, разрешили телевещание

Чем примечательна дата 25 февраля?

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Сегодня, 25 февраля, Салих Сайдашев подарил Якубу Чанышеву "Марш Красной Армии", Никита Хрущев развенчал культ личности, в Ленинграде провели операцию по коронарному шунтированию, в США запатентовали электродвигатель и выдали первую в мире лицензию на телевещание. Родились первый профессиональный татарский эстрадный исполнитель Камиль Мутыги, актер Хаким Салимжанов, пейзажист Анас Тумашев, кинорежиссер Алексей Балабанов, гитарист группы The Beatles Джордж Харрисон, гребчиха Биргит Фишер, химик Олег Синяшин. Умерли поэт Томас Мур, драматург Теннесси Уильямс, художник Марк Ротко. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Родились Якуб Чанышев и Камиль Мутыги

25 февраля 1883 года в Уральске родился Камиль Тухватуллин, известный под творческим псевдонимом Камиль Мутыги. Человек многих талантов, Мутыги, обучившись в отцовском медресе "Мутыгия" и каирском "Аль-Асхар", говорил на арабском, турецком, казахском, узбекском, чеченском. Он основал журналы и газеты "Аль-гаср аль-джадид", "Уклар", "Фикер", "Уралец", "Яңа тормыш", а в 1909 году стал первым профессиональным певцом. В 1917-м был контролером на Главпочтамте в Петрограде, комиссаром мусульманского комиссариата в Самаре, сотрудничал с белочехами, позже вновь работал в газетах, был исключен из ВКП(б), в Казани работал консультантом в газете "Гажур" и переводчиком в Народном комиссариате просвещения ТАССР, продолжая петь. Скончался в Казани 26 января 1941 года.

25 февраля 1903 года в Орске родился Хаким Салимжанов, ученик Габдуллы Кариева, в 1926—1964 годах — актер театра имени Камала, где он, в частности, играл роли Павки Корчагина и Яго. Его сын Марсель позже стал главным режиссером этого театра. Дочь Аделя живет в США, ее муж Владимир Риненберг поддержал решение младшего брата жены, обучавшегося на последнем курсе юрфака, поступать в ГИТИС.

25 февраля 1924 года в Чистополе родился известный пейзажист, один из ведущих мастеров татарской театрально-декорационной живописи Анас Тумашев. Среди самых известных его работ — "Петр I в Булгаре", "Базар в Великом Булгаре", "Казань ХХ века".

25 февраля 1929 года 1-я Казанская стрелковая дивизия Якуба Чанышева, или 1-й татарский полк, торжественно приняла от композитора Салиха Сайдашева знаменитый "Марш Красной Армии", который был создан по личной просьбе знаменитого красного командира (у него в этот день был день рождения). Впервые "Марш Красной Армии" прозвучал 23 февраля 1929 года со сцены Татарского академического театра. Музыкальное произведение прочно вошло в репертуар многих военных духовых оркестров страны. Марш прогремел в Москве в день Парада Победы 1945 года. На перронах Казанского вокзала этим маршем встречают и провожают фирменный московский поезд.

25 февраля 1956 года родился российский химик-органик, доктор химических наук, профессор, действительный член РАН Олег Синяшин. В октябре 2019 года ученый стал вторым в истории представителем Казанской химической школы, удостоенным высокой награды — Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии. Начиная с 2008 года Синяшин занимал пост директора Казанского научного центра РАН, но в 2021-м ушел в отставку.

25 февраля 2021 года "Реальное время" рассказало, как французский архитектор Мишель Пена, автор таких проектов, как Атлантический сад на бетонной крыше вокзала Монпарнас, парк Променад Пайон в Ницце, Ландшафтный парк ВДНХ в Москве, экс-президент Французской федерации ландшафтных архитекторов, презентовал концепцию парка на правом берегу Казанки. Согласно разработанному плану, на территории в 40 га должны были появиться семь зеленых аллей, круглогодичная оранжерея и театр песка, а Центр семьи "Казан" планировалось окружить водяной линзой.

Хрущев зачитал

25 февраля 1956 года на закрытом заседании XX съезда КПСС первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев зачитал доклад "О культе личности и его последствиях", указав на многочисленные беззакония предыдущих лет, оценил реальные масштабы политических репрессий. Хрущев рассуждал о полном пренебрежении Сталиным принципами коллективного управления, о личной причастности генералиссимуса к репрессиям. Невзирая на условную закрытость, текст выступления был распространен по всем первичным парторганизациям страны. Доклад привлек к себе внимание и за рубежом, его переводили на многие языки. Уже 4 марта полное содержание "секретного" документа опубликовал Госдепартамент США.

25 февраля 1964 года в 1-м Ленинградском медицинском институте глава кафедры факультетской хирургии Василий Колесов впервые в мире провел операцию по коронарному шунтированию. Его пациентом был 44-летний больной с тяжелой стенокардией. До этого Колесов провел несколько опытов на собаках, на которых он опробовал свой усовершенствованный сосудосшивающий аппарат. В 1968 году Колесов выполнил операцию по восстановлению кровообращения в артериях на работающем сердце.

Выдали лицензию на телевещание

25 февраля 1837 года американский кузнец, электрик-самоучка и изобретатель Томас Дэвенпорт получил патент на электродвигатель. В основу работы электрического преобразователя был положен принцип электромагнитной индукции. За 4 года до этого Дэвенпорт узнал о том, что Джозеф Генри изобрел электромагнит и использует его для обогащения железной руды. Томас купил изобретение, изучил его и стал сам изготавливать компактные магниты. Скоро был готов мотор — первый роторный электродвигатель постоянного тока. В 1835 году Дэвенпорт показал публике модель круговой железной дороги, по которой ездил маленький локомотив. Диаметр дороги был 1,2 метра. Однако изобретатель долго не мог запатентовать свое открытие. Когда удалось это сделать, изобретение получило известность. Дэвенпорт открыл в Нью-Йорке свою мастерскую. Но при его жизни изобретение не получило широкого внедрения. Электродвигатель стали применять на рельсовом и безрельсовом электрифицированном транспорте, в подъемных кранах, на прокатных станах, в устройствах автоматики уже позже.