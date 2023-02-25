Могут унюхать даже рак: на что способно обоняние собак

Собачий нюх острее человеческого в тысячи раз. И сегодня их великолепному обонянию нашли новое применение – псы «на службе» спасают пасеки от бактерий, находят полезные ископаемые и даже диагностируют на ранних стадиях рак.

Фото: Русская семерка - Субботний Русская семерка - Субботний

Вредоносные бактерии

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Лучший друг человека готов спасти своего хозяина от любой напасти. В том числе и от массовой гибели пчел, которая наблюдается в последние десятилетия. Среди многочисленных причин – различные заболевания, в том числе, американский гнилец. Это настоящая пчелиная чума – инфекционная болезнь, возбуждаемая бациллой ларве, поражает целые ульи и приносит колоссальные убытки.

Изначально заболевают только некоторые личинки на каждой соте. И отличить их от здоровых в закрытых сотах довольно трудно. Болезнь становится заметной, только когда распространяется на весь улей.

К счастью, сегодня можно предотвратить гибель пчелиных семейств с помощью специально обученных собак. Они способны на запах определить ульи, где есть зараженные особи, потратив всего лишь 45 минут на 100 колоний. Человеку для проверки такого количества ульев понадобится целых два дня.

Пиратские DVD

Собаки способны унюхать поликарбонат – ключевую составляющую всех DVD-дисков. Поэтому во всем мире их используют для обнаружения складов с пиратской продукцией. Так, в 2007 году за один рейд в Малайзии, известной своими пиратскими рынками, ирландские лабрадоры Лаки и Фло смогли обнаружить нелегальную продукцию на сумму 3 миллиона долларов. При этом сами животные подверглись смертельной опасности – по словам New York Times, местная мафия предложила 30 тысяч долларов за их головы.

Засады

Еще одна опасная собачья работа – «ищейка ловушек». Собаки действительно способны обнаруживать засады, а также потайные туннели, оружия и болванки. И этот навык лучшего друга человека активно применяется и применялся на войне. При обнаружении боевые собаки не лают, чтобы не выдать своего месторасположения – некоторых учат поднимать шерсть на спине, по особому двигать ушами или пятится задом в случае опасности.

Минералы и руду

А вот в Финляндии собаки используются для поиска ценных сульфидо-содержащих пород. Когда камни с содержанием серы раскалываются, они на большое расстояние выделяют запах, схожий с запахом протухших яиц, мимо которого не пройдет ни одна собака. Животные настолько легко и быстро находят залежи сульфидных руд, которые используются, в частности, для производства цветных металлов, что однажды такая тихая «охота» принесла существенную прибавку бюджету.

Рак

Собачий нос нашел себя и в диагностике опасных заболеваний человека. Уже давно известно, что раковые клетки имеют слабый, но специфический запах, определить который вполне под силу острому нюху собак. Они могут обнаружить болезнь на нулевой, зарождающейся стадии. Главное, научить их понимать, что это опасный запах, и что человека надо о нем предупредить.[С-BLOCK]