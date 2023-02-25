Драмкружок, кружок по фото: что было в «Домах культуры» в СССР

В Центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка «Дом культуры СССР», приуроченная к 100-летию со дня образования Советского Союза. Дворцы культуры, или ДК, стали одним из главных символов молодой страны. Здесь советские люди делились талантами, учились новому, приобщались к искусству. Масштабная выставка, объединившая экспонаты из Третьяковской галереи, центра «Росизо», Музея Москвы и других музеев, рассказывает об устройстве советских домов культуры, их архитектуре и о том, с чем они знакомили посетителей.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Уникальные и типовые

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Дома культуры, появившиеся в 1920-е годы, должны были решить поставленную советской властью задачу воспитания в идеологическом ключе, то есть «окультурить» широкие слои населения в самые короткие сроки. Собственный Дом культуры должен был появиться в каждом населенном пункте.

Часто под ДК обустраивали уже имеющиеся здания — реквизированные усадьбы, помещичьи дома. Это было не очень удобно: в помещичьих домах XIX века не могло быть необходимых для ДК полноценных сцен, репетиционных залов. Архитекторы и художники начали проектировать подходящие здания. Один из самых интересных проектов 1920-х — напоминающее формой огромный рупор здание Дома культуры имени Русакова на Стромынке, в котором сейчас располагается Театр Романа Виктюка. Это первое в мире сооружение с балконами амфитеатра, вынесенными за пределы основного пространства. Его возвели по проекту Константина Мельникова.

Не все дома культуры были такими неординарными. Постепенно разработали типовые проекты, по которым ДК строили по всему СССР. Для украшения интерьеров использовали материалы, которые могут служить веками. В моде были разнообразные мозаичные панно: смальтовое стекло не теряет цвет, его трудно разбить. Мозаики Надежды Ходасевич-Леже до сих пор украшают площадь перед городским Дворцом культуры в Дубне. Часть из них можно увидеть в Манеже — экспонируются они впервые.

Легендарные снимки

В Доме культуры каждый посетитель мог найти что-то по вкусу. По тому же принципу устроена и выставка в Манеже: в отдельных помещениях можно приобщиться к тому или иному виду искусства. Кабинет фотокружка представляют работы легендарного фотографа и репортера Евгения Халдея, автора «Знамени Победы над рейхстагом». Именно он сделал фото поэта Евгения Долматовского со скульптурной головой Гитлера в Берлине и ряд других снимков, облетевших весь мир.

Он снимал крупнейшие стройки своего времени, среди которых Днепровско-Бугский канал, Магнитогорский металлургический завод, фотографировал ударников труда, рабочих, колхозников. Его снимки печатали в ведущих изданиях. С 1941 года, будучи репортером «Фотохроники», Евгений Халдей был прикомандирован к Североморскому, а затем Черноморскому флоту. С войсками действующей армии дошел до Берлина, снимал Нюрнбергский процесс. Ходил на атомном ледоколе «Ленин», когда тот впервые был спущен на воду. Перед его объективом в разные годы оказывались Константин Симонов, Дмитрий Шостакович, Фидель Кастро.

Как все фотографы того времени, Халдей проявлял свои фотографии сам. Реактивы, пленки, катушки, бобины, проявители, закрепители, фиксаторы — все, без чего не мыслили жизни фотографы в СССР, на выставке соседствует с его работами.

Искусство скульптуры

Советская скульптура, как и фотография, должна была прославлять труд обычного человека. Для работ того периода характерны динамика, ракурс, в котором читается стремление к светлому будущему. Такими были скульптуры народного художника СССР, лауреата трех Сталинских премий Матвея Манизера. В 1950-е годы он создал серию антимилитаристских работ, среди которых «Подвиг в борьбе за мир», изображающий французскую общественную активистку Раймонду Дьен, протестующую против поставок вооружения.

Предполагалось, что громадная скульптура Владимира Ленина будет венчать 415-метровый Дворец Советов на месте храма Христа Спасителя. Дворец — апофеоз советской власти и победы коммунизма — мог бы стать самым высоким зданием в мире. Работы на конкурс приходили со всего света, победителем стал народный архитектор СССР Борис Иофан.

Воплотить грандиозный проект помешала Великая Отечественная война. На выставке прямо над проектом дворца можно увидеть гигантское гипсовое ухо вождя в натуральную величину. Оно помогает представить размах.

Художники — для взрослых и детей

Тему патриотизма подхватывали и художники. Триптих «Коммунисты», посвященный Октябрьской революции 1917 года, принес известность народному художнику СССР Гелию Коржеву. Триптих получил золотую медаль Академии художеств СССР, Государственную премию РСФСР имени И.Е. Репина.

Виктор Попков, напротив, больше размышлял о месте человека на земле, о простом человеческом счастье, а не о борьбе. Его картина «Двое» (1966), заслужившая Гран-при Парижской биеннале, — о трещине, которая может возникнуть в отношениях пары: они вроде бы рядом, но не вместе. По одной из версий, художника вдохновил дебютный фильм Пьера Паоло Пазолини «Аккатоне» (1961). Кроме работ Виктора Попкова и Гелия Коржева, на выставке можно увидеть полотна Таира Салахова, Кузьмы Петрова-Водкина, Павла Филонова и других советских художников.

Не меньше внимания в советские годы уделяли произведениям для детей. Книги для самой юной аудитории выпускали только под строгим присмотром государства. Сюжет обязательно должен был быть поучительным, а иллюстрации — уютными. Одним из главных иллюстраторов детских книг в СССР стал Юрий Васнецов. «Колобок», «Три медведя» и многие другие книги, над которыми он работал, передаются в семьях из поколения в поколение. Иллюстрировал детские книги и знаменитый график Александр Дейнека — один из самых известных выпускников легендарного ВХУТЕМАСа, Высших художественных и технических мастерских.

Великий ВХУТЕМАС

Влиятельнейшее учебное заведение в сфере художественного и дизайнерского образования подарило миру множество блестящих мастеров. Первые два года учебного курса отдавали пропедевтике — основам понимания цвета, формы, пространства.

Существовало много интересных упражнений. Например, педагог просил ученика, не видящего разметку, передвинуть шкалу таким образом, чтобы отделить определенную часть на линейке. Считалось, что упражнение достаточно легкое, и настоящий талант справится без труда. Гости Манежа могут проверить себя — стол с закрепленной на металлической раме линейкой установлен на выставке.

В разделе, посвященном ВХУТЕМАСу, привлекает внимание трехметровая кубистическая «Голова рабочего». Лаконичные черты лица создают эффектный героический образ обычного советского человека. Работа тогдашнего студента Владимира Кудряшева (впоследствии известного художника) привлекла внимание самого Анатолия Луначарского.

Звучит и показывает новая страна

Композитор Александр Скрябин не застал СССР, его не стало в 1915-м. Но его эксперименты продолжили в советское время. На выставке представлен знаменитый цветосветовой аппарат, изготовленный для сопровождения исполнения симфонической поэмы «Прометей» (1910), первого в мире светомузыкального произведения. На выставке можно увидеть также оригинальные партитуры Скрябина, которыми в начале 1960-х годов пользовались члены казанского НИИ «Прометей», одними из первых снявшие светомузыкальный фильм.

Есть на выставке и один из первых советских диктофонов. Конечно, с таким устройством, размерами напоминающим граммофон, сложно представить современного журналиста, но в 1930 году это был настоящий прорыв. Название устройству дали по фамилии его создателя Александра Шорина — шоринофон. За свою разработку он получил Сталинскую премию первой степени.

О раннем советском кинематографе напоминают представленные на выставке первые кинокамеры. Режиссер Дзига Вертов, один из основоположников документального кино, стал первым советским режиссером, записавшим одновременно звук вместе с изображением. В 1931-м он создал «Симфонию Донбасса» — посвященный рабочим черно-белый фильм с реальными звуками шахт и заводов.

Театральное искусство

Почти в каждом Доме культуры был свой драмкружок, ориентировались их участники на московские и ленинградские театры. Популярность театрального искусства сложно преувеличить: за билетами в кассы выстраивались огромные очереди, фотографии толп перед московскими театрами представлены на выставке.

Сохранились и афиши. Например, можно увидеть, как выглядела первая афиша «Необыкновенного концерта» в Театре кукол: на ней изображен кукольный конферансье Эдуард Апломбов, созданный Сергеем Образцовым. На выставке есть и кукла, танцевавшая в постановке танго.