Пропавшая  кошка нашлась спустя девять лет

Жительница округа Энрико в штате Вирджиния, США, нашла пропавшую без вести кошку по кличке Пайпер спустя девять лет поисков. Об этом сообщается на сайте телеканала WTVR-TV.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Хозяйка безуспешно искала Пайпер в течение долгих лет. Предположив, что кошки нет в живых, она зарегистрировала ее как погибшую в компании по производству микрочипов и смирилась с пропажей.

Однако в феврале 2023 года один из жителей округа обнаружил Пайпер на крыльце своего дома и сообщил об этом местному отделу защиты животных. Кошку доставили в приют, где ветеринары обнаружили в ее холке микрочип с данными хозяйки. Специалисты связались с женщиной и сообщили, что нашли ее питомца. В скором времени Пайпер воссоединилась с хозяйкой.

Полиция округа Энрико напомнила владельцам домашних животных о важности чипирования и поздравила Пайпер с возвращением домой.