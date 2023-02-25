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39 минут назад

Пропавшая  кошка нашлась спустя девять лет

Lenta.ru

Жительница округа Энрико в штате Вирджиния, США, нашла пропавшую без вести кошку по кличке Пайпер спустя девять лет поисков. Об этом сообщается на сайте телеканала WTVR-TV.

Пропавшая кошка нашлась спустя девять лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Хозяйка безуспешно искала Пайпер в течение долгих лет. Предположив, что кошки нет в живых, она зарегистрировала ее как погибшую в компании по производству микрочипов и смирилась с пропажей.

Однако в феврале 2023 года один из жителей округа обнаружил Пайпер на крыльце своего дома и сообщил об этом местному отделу защиты животных. Кошку доставили в приют, где ветеринары обнаружили в ее холке микрочип с данными хозяйки. Специалисты связались с женщиной и сообщили, что нашли ее питомца. В скором времени Пайпер воссоединилась с хозяйкой.

Полиция округа Энрико напомнила владельцам домашних животных о важности чипирования и поздравила Пайпер с возвращением домой.

«Эта кошка с белыми лапками провела какое-то время наедине с собой, и мы очень рады снова видеть ее со своим хозяином», — заявили сотрудники правоохранительных органов в социальной сети.

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