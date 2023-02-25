Женщина выиграла миллионы рублей в лотерею благодаря ошибке

Жительница США выиграла в лотерею 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей) благодаря ошибке при покупке билета. Об этом сообщает UPI.

Женщина из города Солсбери, штат Мэриленд, рассказала устроителям местной лотереи, что стала победительницей из-за собственной невнимательности. Она хотела купить билет моментального розыгрыша за два доллара (152 рубля), но случайно приобрела билет стоимостью 20 долларов (1520 рублей).

«Я сказала себе: "Ну вот, я только что профукала двадцатку"», — вспоминает она.

Однако через минуту американка осознала, что благодаря ошибке стала обладательницей крупного выигрыша. Она заявила, что все еще не может поверить в произошедшее и пока не знает, как распорядится при