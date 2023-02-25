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1 час назад

Жительница США нашла свою пропавшую кошку спустя девять лет поисков

runews24.ru

Девять назад животное пропало, женщина искала своего питомца, но в какой-то момент она смирилась с пропажей. Она обратилась в компанию по производству микрочипов и зарегистрировала кошку как погибшую.

Жительница США нашла свою пропавшую кошку спустя девять лет поисков
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

В феврале 2023 года один из жителей округа увидел Пайпер на крыльце своего дома. Он сообщил о находке местному отделу защиты животных, сообщает телеканал WTVR-TV.

Животное привезли в приют. Ветеринары проводили осмотр, в ходе которого обнаружили, что в холке кошки есть микрочип с данными хозяйки.

Тогда специалисты позвонили женщине и рассказали, что нашли её питомца. Кошка воссоединилась с хозяйкой.

Полиция округа Энрико напомнила жителям о важности чипирования животных.

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