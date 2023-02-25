Разбираемся в современных терминах: что такое слатшейминг

Слатшейминг — это новое для нас слово, но совсем не новое явление. Это осуждение женщины за попытку выглядеть сексуально. Женская сексуальность воспринимается то с восхищением, то с отвращением, именно поэтому слатшейминг — уникальное явление. В слатшейминге таится невероятное количество двойных стандартов.

Фото: Кадр из фильма "Малена" Кадр из фильма "Малена"

Основная проблема не в самой сексуальности, а в том, что общество начинает рассуждать, кому положено быть сексуальной, а кому — нет. По сексуальности женщин в обществе судят и характеризуют. Например, если социальные сети девушки кишат сексуальными фотографиями, то она, по мнению большинства пользователей в интернете, не может быть достаточно умна, чтобы добиться успеха другим путем.

Самое интересное, что сексуальность женщины каждый интерпретирует как хочет. Самая очевидная жертва слатшейминга — Ким Кардашьян. Её критикуют за излишнюю сексуальность, выраженную в подчеркивании своих бёдер. Тем не менее, никто не критикует молодую Монику Белуччи, хотя они обе имеют право на сексуальность, в целом, как и все женщины. Опять же — двойные стандарты.

Разгорелось множество скандалов по этому поводу. Если учительница выкладывает фото в купальнике с моря — ее обязательно раскритикуют в комментариях, ведь она — представитель профессии, а только потом уже живой человек. Это касается любого рода деятельности человека. Выходит, что общество разделило сексуальность на «правильную» и «неправильную». Ведь все с большим интересом следят за различными моделями и актрисами, которые часто выкладывают пикантные фотографии и собирают восторженные комментарии. И чтобы найти истину, женщине приходится держаться где-то посередине.