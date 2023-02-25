Самый страшный теракт в истории СССР

По официальным данным, этот террористический акт в СССР был самым крупным в истории советского государства – 81 человек погиб, большинство – пассажиры авиалайнера и 9 членов экипажа.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Как все произошло

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Многочисленные посты в Интернете об этой трагедии, случившейся 18 мая 1973 года на борту пассажирского авиалайнера Ту 104А, в основном дублируют материал РИА Новости, в котором сообщаются сведения из источников КГБ СССР.

Судя по рассекреченным данным, о готовящемся теракте на борту самолета спецслужбы Советского Союза не знали – вся информация, его касающаяся, поступила к ним всего за несколько минут до взрыва.

Вылетевший из Москвы пассажирский авиалайнер с 72 пассажирами и девятью членами экипажа следовал до Читы через Челябинск, Новосибирск и Иркутск (рейс 109). В четвертом часу утра 18 мая Николай Ободянский, командир Ту 104А, находившегося в тот момент на высоте 6,6 тысяч метров над землей и на расстоянии около ста километров от Читы, передал сообщение: «угроза теракта, один из пассажиров требует изменить курс самолета», с Ту поступил соответствующий кодированный сигнал об опасности.

Через считанные минуты пассажирский лайнер пропал с радаров – Ту 104А взорвался, и его обломки упали в лесосеку в районе реки Арша.

Расследование случившегося

Исходя из материалов расследования катастрофы Генпрокуратуры СССР, характер обломков пассажирского авиалайнера свидетельствовал о том, что на борту произошел взрыв устройства, имевшего в своей основе тротил (около 6 кг). В выяснении обстоятельств трагедии принимали участие читинские, иркутские и улан-удэнские судебно-медицинские эксперты. На следующий день удалось установить останки человека, который предположительно взорвал бомбу. Это был мужчина средних лет, у него отсутствовали кисти рук и на трупе имелись характерные следы от взрыва. Когда исследовали его тело, обратили внимание и на другие внешние повреждения – два пулевых отверстия. Характер входных отверстий свидетельствовал о том, что стреляли в спину. Нашли и пистолет Макарова, из которого были произведены два выстрела – он принадлежал младшему лейтенанту милиции Владимиру Ежикову, сопровождавшему рейс и погибшему вместе со всеми.

... После того как Бразинскасы угнали пассажирский самолет в Турцию (это было за три с половиной года до трагедии с рейсом 109), каждый подобный рейс должен был проходить исключительно в сопровождении вооруженного и соответствующим образом проинструктированного сотрудника милиции.

В этом деле не осталось в живых свидетелей, которые могли бы описать, что же происходило в последние минуты перед взрывом. На основе выводов судмедэкспертов удалось восстановить предположительную картину произошедшего. Фактологически имелась только одна вводная: последнее сообщение диспетчеру от Николая Ободянского о том, что террорист «сейчас пройдет в кабину и скажет, куда лететь». Судя по всему, злоумышленник до кабины дошел, и тут его застрелил Ежиков (ранения были смертельными, но, умирая, злодей успел привести бомбу в действие). О том, что было именно так, свидетельствовали и повреждения пассажирского авиалайнера – взрыв, судя по заключению экспертизы, произошел именно в районе кабины экипажа.

Кто он был и чего хотел

Личность террориста установили (для его идентификации череп собирали буквально по кускам). Но действительные намерения преступника так и остались тайной – в деле фигурировали только версии о его возможных требованиях.

Труп принадлежал 32-летнему уроженцу Кировабада Тенгизу Юнус-оглы Рзаеву. Два года в армии он служил сапером. Потом, после дембеля, работал в ДСУ, где незадолго до трагедии недосчитались нескольких килограммов тротила. То, что Рзаев готовил теракт, подтвердилось при обыске его квартиры – там нашли составляющие самодельной бомбы и ее схемы.

Были опрошены десятки знакомых и приятелей Рзаева. Выяснилось, что он безуспешно пытался поступить в МГИМО (не допустили до сдачи экзаменов из-за незнания иностранных языков и наличия аттестата двоечника). Неудачник выказывал намерение выехать в Китай, где его якобы «оценят по достоинству».