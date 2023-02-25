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1 час назад

Как могут выглядеть инопланетяне. Мнения экспертов

Ferra.ru

MailOnline спросил у ряда экспертов, как, по их мнению, может выглядеть внеземная жизнь.

Как могут выглядеть инопланетяне. Мнения экспертов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Мнения разошлись. Среди ответов были такие особенности, как большой мозг, огромные крылья и веретенообразные тела, вызванные иной гравитацией. Были те, кто не исключал, что инопланетяне могут выглядеть почти как люди. Некоторые эксперты считают, что если бы существовала другая разумная цивилизация, жизнь там могла бы развиваться так же, как у нас.

Как выразился один учёный, причина в том, что «простая физика плюс конкуренция за пищу и необходимость избегать хищников будут благоприятствовать организмам с таким же строением тела, как те, что были успешны на Земле».

Если же инопланетная жизнь действительно существует на Марсе, спутнике Юпитера Европе или спутниках Сатурна Энцеладе или Титане, это, вероятно, будут просто микробы.

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