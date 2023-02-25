«От души!»: что значит это выражение на самом деле

В некоторых социальных группах (например, в среде российских заключённых) существует запрет на хорошо всем известное слово-благодарность «спасибо». Но это вовсе не означает, что представители таких групп невоспитанные люди. «Заменителем» слова «спасибо» выступает фраза «от души!». Так что же означает это выражение на самом деле?

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Слово «спасибо» связано с Богом: в благодарность люди говорили друг другу: «Спаси (тебя) Бог». Говорили, видимо, настолько быстро и часто, что фраза сократилась до одного слова: «спасибог». Позже же исчезло и окончание. Популярное в тюремной среде «от души» также имеет религиозные корни. Так, выражение встречается в послании апостола Павла к Колоссянам: «И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу».

Святой Иоанн Златоуст, который посвятил свою жизнь и толкованию Священного Писания, пояснял — фраза «от души» вполне может означать «деяние с благорасположением, лишённое рабской надобности, и выполняемое по доброй воле и свободному выбору». С ним соглашаются и современные лингвисты. По мнению учёных, словосочетание «от души» с годами успело превратиться во фразеологизм, который означает откровенность и искренность человека, произносящего эту фразу, полноту его чувств и признательности.

В тюремной же среде выражение «от души» появилось как альтернатива слову «спасибо», табу на употребление которого ввели старообрядцы. Они, гонимые царскими властями, часто оказывались в тюрьмах, а поэтому вполне могли устанавливать «свои правила».