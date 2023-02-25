«От души!»: что значит это выражение на самом деле

В некоторых социальных группах (например, в среде российских заключённых) существует запрет на хорошо всем известное слово-благодарность «спасибо». Но это вовсе не означает, что представители таких групп невоспитанные люди. «Заменителем» слова «спасибо» выступает фраза «от души!». Так что же означает это выражение на самом деле?
Слово «спасибо» связано с Богом: в благодарность люди говорили друг другу: «Спаси (тебя) Бог». Говорили, видимо, настолько быстро и часто, что фраза сократилась до одного слова: «спасибог». Позже же исчезло и окончание. Популярное в тюремной среде «от души» также имеет религиозные корни. Так, выражение встречается в послании апостола Павла к Колоссянам: «И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу».
Святой Иоанн Златоуст, который посвятил свою жизнь и толкованию Священного Писания, пояснял — фраза «от души» вполне может означать «деяние с благорасположением, лишённое рабской надобности, и выполняемое по доброй воле и свободному выбору». С ним соглашаются и современные лингвисты. По мнению учёных, словосочетание «от души» с годами успело превратиться во фразеологизм, который означает откровенность и искренность человека, произносящего эту фразу, полноту его чувств и признательности.
В тюремной же среде выражение «от души» появилось как альтернатива слову «спасибо», табу на употребление которого ввели старообрядцы. Они, гонимые царскими властями, часто оказывались в тюрьмах, а поэтому вполне могли устанавливать «свои правила».
Со временем и обычные заключённые взяли на вооружение некоторые «привычки староверов» в качестве «протестной лексики». Поэтому, когда «сиделец» в качестве благодарности произносил «от души», это означало не только его расположение, но и демонстрировало «антисистемность».