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2 часа назад

С кем русские никогда не вступали в брак

Русская семерка

Свои брачные традиции и табу существовали (и существуют) у каждого народа и в каждой стране. Россия в этом плане — не исключение. Издревле наши предки придерживались определенных правил, вступая в брак. И далеко не каждый кандидат — каким бы прихожим и любимым он ни был — мог рассчитывать на благосклонность родных, близких и законов государства.

С кем русские никогда не вступали в брак
Фото: Русская СемеркаРусская Семерка

Иноверцы и иностранцы

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Браки православных христиан с иностранцами-иноверцами на Руси не приветствовались. Впервые об этом официально говорится в законодательных актах Ярослав Мудрого. Правда, в них же оговаривались и исключения — для князей и членов их семей. Ведь многие монаршие браки заключались в политических целях. А ради интересов государства кое-чем можно было и пренебречь.

Запрет сохранялся и в более поздние времена. Ведь любой брачный союз на Руси освящался в церкви, а для этого оба супруга должны были быть православными. Кроме того, следовало получить благословение от родителей с обеих сторон. Брак же, заключенный не по православному обычаю, законной силы на Руси не имел. Лишь с конца XVIII века в стране были законодательно разрешены браки православных с представителями других вероисповеданий. Они фиксировались в церковных книгах, но считались светскими, а для церкви оставались «греховными».

Близкие родственники

Издревле на Руси были запрещены браки между близкими родственниками. Близким у наших предков считалось родство вплоть до троюродных братьев и сестер. Причем запрет не обязательно касался кровного родства — породнившиеся, например, в результате браков родственников тоже подпадали под запрет. То же касалось и духовного родства. То есть крестные и их подопечные не могли вступать в любовную связь.

Многочисленные браки

Количество браков на Руси тоже было регламентировано. Так священникам полагалось сделать выбор один раз — и на всю жизнь. Монахи же и другие священнослужители, давшие обет безбрачия, ясное дело оставались холосты. А вот мирянам давалось право на ошибку. Правда, в повторном браке могли отказать в случае, если на человеке лежала вина за расторжение предыдущего союза. Но третий брак был последним — получить разрешение на четвертый мог разве что государь.

На протяжении продолжительного времени брак был под запретом у военных. Также запрещалось жениться или брать в жены душевнобольных, а также тех, чей недуг не позволял в должной мере исполнять роль супруга или супруги.

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