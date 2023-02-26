Как тренер украинских баскетболисток создал банду и стал главным сутенером

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций об истории украинского криминала. Преступные группировки с Украины стали одними из самых мощных этнических криминальных сообществ постсоветского пространства, но специальная военная операция осложнила им жизнь на родине, заставив искать более спокойные места за ее пределами. Это первое в российских СМИ исследование украинского криминала, который теперь может оказаться куда ближе к России, чем когда-либо в истории. В прошлой публикации речь шла о том, как в 1990-е украинский милиционер под видом агента спецслужб создал банду наемных убийц. Сегодня наш рассказ — о мощной группировке, которую возглавил тренер женской сборной Украины по баскетболу Игорь Ткаченко, известный в криминальных кругах как Череп. Он взял под контроль всю секс-индустрию не только Киева, но и Будапешта — столицы Венгрии. Причем среди бандитов и секс-работниц Череп прослыл настоящим садистом, способным покалечить проститутку за малейшую провинность.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

26 ноября 1989 года. Киев. На рынке, расположенном на бульваре Перова, оперативники задерживают трех наперсточников и ведут их в отдел. Среди милиционеров — Валерий Кур, один из будущих создателей украинского Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП).

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Внезапно к оперативникам и задержанным подбегает крепкий и высокий мужчина с короткими темными волосами, он сильно и профессионально бьет Кура сзади, после чего начинается потасовка. Задержанные одерживают верх и вместе со своим спасителем вырываются из рук милиционеров.

Напавший на Кура с криком «Не подходи — взорву!» размахивает в воздухе непонятным кульком. Компания пытается бежать, но оперативник упорно преследует ее. Тогда мужчина достает из кулька гранату и кидает в милиционера. Раздается взрыв, оглушенный Кур падает, а задержанные убегают.

Куру повезло — граната была учебной. Милиционер не знал, что оказался в смертельной опасности: он преследовал Игоря Ткаченко по кличке Череп, одного из самых опасных криминальных авторитетов Украины.

***

Игорь Ткаченко родился 4 апреля 1964 года в городе Темиртау Карагандинской области. Вскоре семья Ткаченко перебралась в Киев. Вместо обычной школы Игорь пошел учиться в броварский спортивный интернат: так решили его родители, которые хотели полностью посвятить себя работе.

Ткаченко пришелся по душе баскетбол: тренеры Игоря отмечали его лидерские качества и бесстрашие перед более сильными противниками. После интерната молодой человек поступил в Киевский институт физкультуры. Учась там в 80-е годы, Ткаченко связался с плохой компанией — группировкой Валентина Дьяченко (Лысый).

Лысый вместе с другими студентами института физкультуры крышевал первых коммерсантов времен перестройки. В то время многие начинающие челноки и предприниматели нуждались в защите крепких молодых парней. Вскоре ОПГ Дьяченко снискала славу одной из самых жестоких группировок Киева, подминающей под себя объект за объектом.

К примеру, однажды группировке приглянулся рынок у метро «Герои Днепра», и бандиты, вооруженные ножами, битами и кастетами, напали на азербайджанцев, крышевавших торговые ряды. Налетчики оставили инвалидами нескольких торговцев и установили полный контроль над рынком. Но даже среди всех отморозков этой группировки Игорь Ткаченко особенно выделялся.

В рядовых бандитах Ткаченко, получивший кличку Череп, надолго не задержался: вскоре он возглавил бригаду рэкетиров. Кроме торговцев, Игорь собирал дань с таксистов-бомбил, частных фотографов и проституток. В частности, он взял под контроль гостиницу «Русь», популярную у валютных секс-работниц.

А в начале 1989 года, в очередной раз сорвав большой куш, Череп решил схитрить и присвоил себе часть добычи. Но главарь ОПГ Дьяченко быстро заподозрил неладное: он призвал к ответу двух членов бригады Ткаченко, которые назвали реальные суммы собираемой ими дани. В итоге Череп подвергся групповому избиению и был изгнан из группировки.

«Эта банда была сильна и страшна»

Впрочем, Ткаченко не стал унывать и обратился за помощью к киевскому криминальному авторитету Борису Савлохову (Салоха). Тот тоже был бывшим спортсменом — занимался вольной борьбой, а затем некоторое время работал тренером, воспитав нескольких чемпионов Европы и мира.

Савлохов согласился помочь и выделил с десяток бандитов, которые примкнули к костяку бригады Ткаченко (она вышла из ОПГ Дьяченко вместе со своим лидером). Вскоре усиленная бригада взяла под контроль несколько прибыльных точек. Но помощь Савлохова не была безвозмездной — Ткаченко приходилось отдавать часть прибыли в его общак.

Впрочем, через некоторое время бригадир заявил боссу, что уходит из-под его крыла. Савлохов не слишком обрадовался этому, но и конфликтовать не стал. А уже к концу 1989 года весь Киев заговорил о новой и крайне жестокой группировке Черепа. В ней практически не было судимых — главарь их не любил.

Костяк ОПГ, которая насчитывала около ста человек, составили боксеры из подшефной Черепу секции «Боевые перчатки», а также другие спортсмены.

Чтобы обеспечить успех своей группировки, Ткаченко решил наладить связи с правоохранительными органами и позволил одному из милиционеров себя завербовать. На деле Череп использовал своего куратора, чтобы сдавать конкурентов.

Параллельно его подручные стали отвоевывать новые источники дохода, в основном при помощи кулаков, — активно пускать в ход оружие украинские группировки стали несколько позже.

Ткаченко в первую очередь интересовал рынок секс-услуг: в результате передела сфер влияния под его контролем оказались все сутенеры и проститутки Киева, а также карманники и наперсточники, промышлявшие на рынках, которые контролировала ОПГ Черепа. При этом Ткаченко старался максимально защищать своих подопечных: в ноябре 1989 года он отбил у милиционеров задержанных наперсточников — об этом шла речь в начале статьи. Впрочем, позже и задержанные, и сам Череп все-таки оказались в СИЗО за ту потасовку с оперативниками.

Но до суда дело криминального авторитета не дошло: его приятель, бригадир Салохи Пунхан Алиев, его жена и супруга бандита Леши Шрама обеспечили арестанту алиби: заявили, что в момент драки около рынка Череп принимал гостей у себя дома, — и вскоре он вышел на свободу.

Битва за «Русь»

Следующим шагом в преступной карьере» Игоря Ткаченко стало знакомство с киевским криминальным авторитетом Семеном Могилевичем: тот при поддержке участников российской Солнцевской ОПГ организовал сеть борделей и кафе в Венгрии. Чтобы вести зарубежные дела, Могилевич нуждался в толковом помощнике, и Череп вполне подходил на эту роль.

Ткаченко принял предложение Семена, но поначалу не решился лично ехать в Европу — вместо себя он отправил в венгерские города Будапешт и Дебрецен доверенных лиц, которым пришлось устраивать разборки с бандитами из Албании — они хотели подмять под себя развлекательные заведения Могилевича.

Между тем Череп внезапно помирился с Валентином Дьяченко, в группировке которого начинал свой путь. Дьяченко сообщил ему, что силовики пытаются установить свои порядки в гостинице «Русь»: прогоняют оттуда проституток и мелких мошенников, не пускают членов его ОПГ.

Ткаченко увидел в этом шанс для себя и решил установить свой контроль над «Русью». Но об этом стремлении узнали оперативники, которые точили на Черепа зуб еще со времен драки у рынка. Когда криминальный авторитет прибыл в гостиницу, на входе его остановили охранники.

Долго разбираться гость не стал: он ударил одного из секьюрити в лицо, и тогда его напарник применил газовый баллончик. На подмогу Черепу бросились его подручные, а за охранников заступились бойцы ОМОН, которые дежурили в гостинице. Бандиты проиграли схватку: их скрутили и передали вызванному на место наряду милиции.

Но пока патрульные вели задержанных к служебному автомобилю, на них напало подкрепление из группировки Черепа. Впрочем, и вторую схватку бандиты проиграли и отправились в отдел расширенным составом.

Но тут произошло странное: начальнику отдела позвонили «сверху» и велели не только отпустить задержанных, но и извиниться перед ними

Так и случилось. Больше того: все милиционеры, которые задерживали Черепа и его людей, получили строгий выговор. Впрочем, за такой исход криминальный авторитет со связами в высших милицейских эшелонах заплатил немалые деньги.

«Столько зарытых проституток не было ни у кого»

Понимая, что такое оскорбление силовики ему не простят, Ткаченко решил уехать в Венгрию, где его уже ждала работа от Могилевича. Компанию ему составил Дьяченко, попавший под милицейский прессинг. Освоившись в Будапеште, Череп стал расширять свою преступную империю — установил контроль над местными наркоторговцами и проститутками.

Крышевание секс-работниц приносило огромный доход, и Ткаченко наладил их поставки с Украины. Девушек обманом — обычно под предлогом работы танцовщицами и официантками — вывозили в Венгрию, где подсаживали на наркотики и определяли в бордели. При этом Череп не считал проституток за людей.

Случалось так, что секс-работниц похищали из одного борделя и тут же перепродавали в другой, заставляя работать без выходных. Девушки должны были приносить сутенерам каждый день как минимум 200 долларов, а также обслуживать строго определенное число клиентов и бандитов, иначе их ожидало жестокое наказание.

Тем временем в «венгерском крыле» ОПГ Черепа и Дьяченко росло недовольство: бандиты видели, какие огромные деньги получают их боссы, и понимали, что им перепадают копейки. В конце концов один из бригадиров прямо высказал авторитетам свои претензии. Вскоре после этого киллер застрелил бунтаря в его собственной квартире.

Его участь вскоре разделил один из недовольных подручных Дьяченко: его задушили, а тело бросили в пригороде Будапешта. Впрочем, казнь могла ожидать рядовых бандитов не только за недовольство, но и за самодеятельность.

Именно так случилось с одним из бригадиров Черепа, который оказался на встрече своей ОПГ с венгерскими «коллегами»

На кону стоял контроль за одним из прибыльных ресторанов Будапешта: Ткаченко привел на встречу 12 своих бандитов, думая, как обычно, решить вопрос на кулаках. Но противников пришло в три раза больше, и авторитет оказался в неловком положении. Видя это, его бригадир, который лично знал лидера венгров, решил вмешаться.

Он убедил своего знакомого не устраивать побоище, пообещав, что группировка Черепа уступит ему ресторан. Но босс переговорщика увидел в нем опасного конкурента, и несколько дней спустя тот пропал без вести.

Затем пропал еще один бригадир по фамилии Чалый

Его подручным авторитет Дьяченко сообщил, что тот якобы надолго уехал по делам в Австрию. Но друг Чалого, придя в его квартиру, увидел на полу следы засохшей крови и рассказал об этом другим участникам ОПГ. Посовещавшись, те пришли к выводу, что их убирают собственные лидеры, и решили действовать на опережение.

Так внутри группировки возник заговор с целью убить Черепа и Дьяченко. Главой заговорщиков стал бригадир по фамилии Ткач, он же занялся разработкой плана ликвидации. Но Ткач не знал, что в его окружение затесался предатель, от которого криминальные лидеры узнали о планах членов своей группировки.

«Череп бил всех без разбору»

Авторитеты решили демонстративно наказать Ткача: на общем сборе они объявили, что бригадир якобы разбил автомобиль товарища Дьяченко и за это будет избит. Не слушая оправданий бандита, подручные главарей избили его до полусмерти, переломав кости и сделав инвалидом.

Другие заговорщики, которые видели расправу, смекнули, что дело плохо, и решили бежать на Украину. Там они попросили защиты у бывшего водителя Черепа Игоря Фадеева по кличке Москва, который был смотрящим за Киевом. Свою кличку Фадеев получил за то, что когда-то работал носильщиком в гостинице «Москва».

Выслушав рассказ выживших заговорщиков, Москва решил отделиться от Черепа и забрать себе часть подконтрольных прежнему боссу объектов. В этом Москву поддержал Салоха, которому жестокость Черепа и Дьяченко также пришлась не по душе. Примкнувшие к недовольным стали спешно переезжать, опасаясь мести осевших в Венгрии авторитетов.

Те ожидаемо пришли в ярость: на разборки в Киев отправился Дьяченко, который быстро узнал, что за людьми Черепа, которые остались ему верны, в Киеве началась охота.

Одного из них похитили прямо в центре украинской столицы, жестоко пытали, чтобы добыть информацию о венгерском бизнесе босса, а затем убили и закопали

Тело бандита нашли лишь семь лет спустя. Другого бригадира, верного Черепу, застрелили в собственной квартире, двое других погибли в ДТП из-за того, что кто-то сломал тормоза их машины. Тогда Череп стал готовить ответный удар: он обратился к знакомым милиционерам и попросил их узнать для него адреса противников.

Между тем Москва продолжил укреплять свои позиции в Киеве: на сходке криминальных авторитетов он предложил создать коалицию ОПГ, участники которой будут поддерживать друг друга во всех спорных ситуациях.

Войти в эту коалицию предлагали и Дьяченко, но тот остался верен Черепу

Зато идею Москвы о создании одного общака на все дружественные группировки поддержал один из самых влиятельных авторитетов Киева Владимир Полищук (Чайник). Но пока участники коалиции строили планы на будущее, Череп отправил бригаду ликвидаторов для их истребления. Киллеры похищали врагов Ткаченко, жестоко пытали их, а затем убивали.

Обезглавленный авторитет

Пользуясь смутными временами в криминальном мире Киева, Дьяченко решил укрепить свои позиции и подмять под себя Оболонский рынок, подконтрольный Салохе. Его люди устроили погром на рынке и избили торговцев из Азербайджана. За это киевский криминал быстро вынес Дьяченко смертный приговор.

22 сентября 1991 года главарь ОПГ вместе с тремя подручными ехал на стрелку, где должна была решаться судьба другого рынка, подконтрольного Москве. Возле станции метро «Минская» их машину остановили незнакомцы и, избив бандитов, похитили Дьяченко.

Его вывезли на берег озера, где при помощи жестоких пыток стали выяснять, где находится общак его группировки. После «допроса» авторитету отрубили голову.

Между тем Череп, лишившись главного сторонника в Киеве, попал в большие неприятности в Будапеште. В один из дней 1991 года его бригадиры, отдыхавшие в ресторане, подрались с сидевшими за соседним столиком цыганами. Цыгане сильно избили двоих киевских бандитов, на что те сразу же пожаловались Черепу.

Час спустя он вместе с подручными прибыл в ресторан и устроил там стрельбу: они выпустили 30 пуль поверх голов, чтобы напугать цыган

Но полиция Венгрии этот демарш не оценила: Черепа арестовали и разрешили его экстрадицию в Киев, где на него уже было заведено дело за сопротивление милиционерам: те стражи порядка, которые задерживали его в гостинице «Русь», смогли восстановить справедливость и добиться пересмотра этой истории.

Понимая, что как только Череп окажется в Киеве, враги сразу же начнут на него охоту, сотрудники УБОП пошли на хитрость. В криминальные круги запустили информацию, что в начале 1992 года Ткаченко возвращается на родину, а об его аресте умолчали.

В итоге в столице Украины была организована карательная операция ради того, чтобы найти и ликвидировать Черепа. А пока бандиты рыскали по киевским улицам, из аэропорта мчала машина скорой с включенными проблесковыми маячками. Авторитета удалось спокойно доставить в СИЗО транзитом через Ужгород.

Новый передел

Суд приговорил Черепа к 2,5 года лишения свободы. Отбыв срок, он вернулся в Киев, хорошо понимая, что его дни сочтены. Но тут за Черепа неожиданно вступился Семен Могилевич: он убедил криминальную верхушку украинской столицы заключить мир с бывшим противником.

Именно благодаря протекции Могилевича Ткаченко не только был прощен, но и вернулся в криминальный бизнес: под его контроль отдали несколько прибыльных точек. Но Черепу этого оказалось мало, и он решил расширять сферу своего влияния.

Первыми, чьи интересы задел Ткаченко, стали матерый киевский авторитет Владимир Карпович (Кисель), а затем и Борис Савлохов. Недовольство Черепом в Киеве вновь стало расти, но от расправы его спас новый срок. Авторитет попал на зону из-за проститутки, которая обвинила его в вымогательстве.

По версии Черепа, перед экстрадицией из Венгрии эти деньги он оставил секс-работнице на хранение. Но освободившись, он узнал, что проститутка все прогуляла.

Чтобы Череп ее не убил, она согласилась на предложение сотрудников УБОП дать ход делу о вымогательстве

На этот раз Ткаченко получил восемь лет лишения свободы — этот срок он отбывал в Запорожье. По некоторым данным, в колонии у заключенного был собственный дом со всем необходимым для комфортной жизни, вплоть до спутниковой антенны и личного повара.

Череп часто виделся с женой, баскетболисткой Мариной Ткаченко, которая переехала в Запорожье вслед за супругом и стала выступать за клуб «Казачка».

После половины срока осужденного помиловали: в марте 1997 года он вышел на свободу, вернулся в Киев и сразу же попытался устроить там новый передел сфер влияния.

Союзником Черепа в новом переделе стал киевский криминальный авторитет Валерий Прищик (Прыщ) — речь о нем шла в одной из предыдущих статей цикла.

Борясь за место под солнцем, они оба ничем не гнушались: к примеру, устроив бандитскую сходку в ресторане на Прорезной улице, Череп и Прыщ натравили на ее участников оперативников, а сами туда не пришли. Причем в руках милиционеров в тот раз оказался и влиятельный авторитет Чайник. Эта ошибка стала для Черепа роковой.

Бегущий от смерти

После сорванной сходки жизнь Ткаченко уже не мог спасти ни всесильный Могилевич, ни кто-либо другой: авторитета, который играл не по правилам, было решено ликвидировать. Сам он, чувствуя опасность, окружил себя десятью телохранителями-профессионалами и обзавелся информаторами во вражеских группировках.

Те сообщали ему о каждом готовящемся покушении и как минимум дважды спасали Черепу жизнь: киллеры поджидали авторитета на его обычных маршрутах, но он там чудесным образом не появлялся. Однако даже находясь под прицелом, Ткаченко продолжал вести активную общественную жизнь.

Во второй половине 90-х он стал тренером женской сборной Украины по баскетболу, часто бывал на соревнованиях по единоборствам и боксу, спонсировал различные спортклубы

Но 8 декабря 2001 года удача изменила ему. Около 11:30 Череп шел к своей машине, припаркованной у дома на Срибнокильской улице.

37-летний авторитет не обратил внимание на стоящие рядом «жигули» пятой модели. Но его заметил водитель машины: он тронулся, поравнялся с Ткаченко, а затем трижды выстрелил в него из пистолета ТТ.

Раненого лидера ОПГ успели доставить в больницу, но несколько часов спустя он скончался

Свой последний приют Череп нашел на Лесном кладбище Киева, рядом с погибшим в 1992 году 19-летним братом Анатолием. «Он был настоящим человеком, по-настоящему жил и встретил свою судьбу как настоящий воин», — сказал один из приближенных покойного в прощальной речи.