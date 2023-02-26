Как глобальное потепление может спровоцировать в России климатическую катастрофу

По мнению многих экспертов, Россия расположена в тех широтах, в которых в обозримом будущем следует ожидать необратимые климатические изменения. А кто-то утверждает, что климатический апокалипсис в нашей стране уже начался.

Фото: Русская семерка - Субботний Русская семерка - Субботний

Всему виной человек

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Недавно норвежские ученые выявили в северной части Баренцева моря тревожные процессы – первые признаки того, что в этом регионе арктическая климатическая система будет вытеснена атлантической. По словам специалистов из Института морских исследований в Тромсе, уменьшение поступления талой пресной воды из ледников будет способствовать возникновению «горячего пятна» в Арктике, а это в свою очередь пагубно отразится на экосистеме региона. Норвежские климатологи утверждают, что по своему размаху негативные процессы будут сопоставимы с теми, что происходили во время последнего Ледникового периода.

Однако российский климатолог Владимир Семенов не склонен преувеличивать масштабы возможных трансформаций. По его словам, даже если будет возможен коллапс Гольфстрима, то в Мурманск придет погода Магадана. «Это катастрофа или нет? На мой взгляд, все же нет», – отвечает ученый.

Тем не менее, эксперты говорят, что климат в российском Заполярье постепенно меняется и виной этому, прежде всего, деятельность человека. По словам директора программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексея Кокорина, если свести к минимуму человеческий фактор, к примеру, снизить выбросы парниковых газов, то катастрофы удастся избежать.

Россия нагревается

По данным Росгидромета, в последние годы средние температуры по Росси растут в 2,5 раз быстрее, чем в целом по планете. Тенденция тревожная. Так, температуры в районе устья реки Обь по сравнению с 1960-ми годами выросли на 6 градусов по Цельсию. Потепление уже привело к резкому росту численности клещей в центральной России, Сибири и на Дальнем Востоке. По словам экспертов, прогнозы свидетельствуют о том, что в ближайшие десятилетия ситуация будет только усугубляться.

Высокие температуры в первую очередь негативно скажутся на сельском хозяйстве. После кратковременного повышения урожайности, о котором говорил глава Минсельхоза Николай Федоров, придут более скупые на дары садов и полей годы. Впрочем, по заверениям ученых, таких засух, которые ожидают в странах Средней Азии у нас не предвидится. Тем не менее, засушливость климата в ближайшие 10 лет может поспособствовать снижению урожайности в основных зернопроизводящих районах России. По подсчетам экономистов, потери могут достигать 15-20% валового сбора зерна.

Было бы самонадеянно думать, что природные аномалии обойдут стороной Москву, которая как кажется расположилась в благоприятном с точки зрения климата месте. Старший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии Географического факультета МГУ Павел Торопов считает, что через 50-100 лет, когда окончится переходной период глобального потепления, Московский регион будет напоминать лесостепи Курской и Орловской областей с засушливыми летами и теплыми зимами. При этом, по словам ученого, ни Москва, ни область без снега не останутся. Лето будет весьма засушливым, но недостаточным для того, чтобы выращивать абрикосы и персики.

Расходов не избежать

В настоящее время изменение климата в России уже приводит к увеличению опасных метеорологических явлений, вызывающих ураганы, ливни, наводнения, пожары. За последние 20 лет их число удвоилось. По оценке МЧС, около 60% россиян проживает в зонах, где поражающие факторы погодных стихий могут нанести существенный ущерб населению и инфраструктуре.

На сегодняшний день годовой экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций, вызванных климатическими аномалиями, российскими специалистами оценивается в 30-60 миллиардов рублей. В будущем, по прогнозам экспертов, расходы на ликвидацию последствий стихийных бедствий могут вырасти до 675-900 миллиардов рублей в год, что эквивалентно 1,5-2% валового внутреннего продукта.

«С учетом все усугубляющегося влияния климата должна выстраиваться и градостроительная политика в России, – считает директор Центра урбанистики московской школы управления Сколково Ксения Мокрушина. – Нам нужно начать думать о климатически устойчивой архитектуре». А это естественно повлечет за собой дополнительные расходы, как из местного, так и из федерального бюджета.

Угрозы актуальны

В центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС «Антистихия» озабочены тем, что вызванная потеплением деградация зон вечной мерзлоты влияет на паводковую ситуацию на значительной части территорий России. В группу риска в ближайшее десятилетие, по прогнозам ученых, попадают территории Архангельской, Мурманской областей, Республики Коми, Ямало-Ненецкого округа, Красноярского края и Якутии.

Вечная мерзлота занимает около 63% территории России и ее разрушение грозит большими бедами для страны. Французские ученые предсказывают, что в ближайшие 35 лет оттаивание вечной мерзлоты в Сибири может приводить к частому обрушению жилых и промышленных зданий, – о чем сообщает Le Figaro. По заявлению МЧС, деградация мерзлого грунта в первую очередь влияет на устойчивость различных сооружений – жилых зданий, промышленных объектов, трубопроводов, линий электропередач, взлетно-посадочных полос.

Согласно данным МЧС, южная граница вечной мерзлоты за последние десятилетия уже сместилась на север в среднем на 60 километров, а в ближайшие 25-30 лет площадь вечной мерзлоты в России может сократиться на 10-18%. Отечественные специалисты всерьез опасаются, что продолжающееся таяние вечной мерзлоты в состоянии дестабилизировать транспортную, строительную и энергетическую инфраструктуру в холодных регионах России.