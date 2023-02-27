Девушка нашла в лесу воздушный шар с запиской и расплакалась

«Кертис, с того самого дня, как ты покинул меня, мое сердце болит, но я знаю, что теперь твоя боль наконец прошла и ты покоишься с миром. Я всегда буду скучать по тебе и любить тебя. Ты навсегда останешься моим сыном. С любовью, мама», — гласит послание, фото которого опубликовала рассказчица.

«В этом году я потерял свою маму и мне кажется, что от меня отняли половину. Не могу представить себе, каково это — потерять ребенка», «Родители не должны хоронить своих детей. Эта записка ранит в самое сердце», — ответили пользователи Reddit. Вместе с тем ряд других комментаторов счел, что со стороны justagalaxygirl было неэтично публиковать в сети личное послание матери ребенку. «Такую вещь не стоит выкладывать в интернет. Это должно остаться между женщиной и ее покойным сыном», «Вместо того чтобы оставить эту записку в покое, ты решила заполучить с ее помощью лайки», — возмутились они.