Самая непобедимая армия: главный секрет побед Чингизхана

Армиям Чингизхана и его потомков не было равных во всей Евразии. За весь период завоеваний монголы не потерпели ни одного крупного поражения.

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Орды степняков были способны сокрушить любое, даже многократно превосходящее по численности войско, какой бы талантливый полководец им ни руководил. От Индии до Центральной Европы кровожадным конным лучникам из самого сердца Евразии не было равных.

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Разбираемся, какие факторы дали монголам такое сокрушительное преимущество.

Суровая жизнь

Образ жизни монголов был очень суровым. Климатические условия Великой степи заставляли их бесконечно скитаться по ней в поисках скудных пастбищ, постоянно страдать от холода или жары, голода и жажды. Монгольские дети учились ездить на коне и стрелять примерно в то же время, когда и ходить: по-другому в степи не выжить. На коне они проводили гораздо больше времени, чем лучшие всадники оседлых народов. То же самое и с луком, который был для них и рабочим инструментом, и почти единственным способом развлечься с младых ногтей. В результате даже самый средний монгольский воин имел куда более высокие боевые навыки, чем лучшие воины врагов монголов. Просто для монголов эти навыки были даже не боевыми, а трудовыми.

Монгольская лошадь

Монгольская лошадь похожа на своего хозяина. Это одна из самых выносливых пород в мире. Она способна проходить огромные расстояния, довольствуясь скудной пищей и небольшим количеством воды. В жизни кочевника нет никакого разнообразия: только степь, другие кочевники и лошади. Поэтому монголы понимают своих коней так, как никогда не поймёт всадник другого государства.

Общественный строй

Помимо суровых условий выживания, ещё одной важной для нас характеристикой монгольского народа был общественный строй. Их родоплеменной строй был более низкой ступенью организации, нежели феодализм, который был у абсолютного большинства их противников. Но Чингизхан смог реформировать монгольское общество, превратить недостатки родовой системы в достоинства. Он стал вождём вождей, объединив племена. Но эта система была совсем не похожа на европейскую феодальную систему, в которой «вассал моего вассала – не мой вассал»: Чингизхан выстроил невиданно чёткую и жёсткую по тем временам вертикаль власти. В ней каждый уровень управления был ответственен перед вышестоящим за нижестоящие. Да, у монголов была аристократия. Владельцы пастбищ благородные нойоны и их «бояре» нукеры руководили отрядами.

Монгола ничем не удивить

Есть и ещё кое-что: удачное соседство. Монголы в своём развитии были сильно отсталой от соседей нацией. Но при этом они всегда были в курсе нововведений и инноваций, которые создавали их соседи, самые передовые державы того времени – Китай и Хорезм. Монголов нельзя было ничем удивить или испугать: они были знакомы с большинством военных инноваций эпохи ещё до того, как Чингизхан повёл свои орды на покорение всего мира. Это преимущество не стоит недооценивать. В «Ружьях, микробах и стали» Джаред Даймонд писал, что Евразия так сильно обогнала остальные континенты планеты в своём развитии именно из-за того, что она вытянута с востока на запад, а не с севера на юг. Это сильно облегчает культурный обмен: нациям схожих климатических зон проще взаимодействовать между собой. А монголы жили в самой ключевой для этого обмена зоне материка – как раз между Ближним Востоком, Индией, Китаем и, в меньшей степени, Европой.

Монгольские луки

Это древнейшее оружие монголы довели до совершенства. Они не умели ковать железное оружие, однако в мастерстве изготовления луков превзошли все другие народы. По разным свидетельствам, сила натяжения монгольского лука равнялась 65-75 кг, в то время как сила натяжения лучших луков Европы и Китая не доходила до 40 кг. Заметим, что монгольский лук на момент начала завоеваний Чингизхана был исключительно монгольской инновацией. Луки других степных народов всё равно были на порядок хуже. Стоит ли говорить, что монголы ещё и мастерски с луками обращались. Воины могли выпускать 12 стрел в минуту, что сравнимо со скорострельностью винтовок XX века. Кроме того, монголы не практиковали «артобстрелы»: их с детства учили именно прицельной стрельбе. Монгольский минимум – это попасть в ту или иную часть тела человека на скаку с 30 шагов.

Тактика

Монголы побеждали сотни битв довольно простой тактикой, противопоставить которой европейцы ничего не могли. Так описывал её Марко Поло: «В битвах с врагом берут верх вот как: убегая от врага, не стыдятся, убегая, поворачиваются и стреляют. Коней своих приучили, как собак, ворочать во все стороны. Когда их гонят, на бегу дерутся славно, да сильно так же точно, как бы стояли лицом к лицу с врагом; бежит и назад поворачивается, стреляет метко, бьёт и вражьих коней, и людей; а враг думает, что рассеяны и побеждены, и сам проигрывает, от того, что кони у него перестреляны, да и людей изрядно перебито».