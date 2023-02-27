Как подвиг Матросова стал символом самопожертвования

80 лет назад 27 февраля у деревни Чернушки Калининской области (ныне Псковской области) 19-летний рядовой 91-й Сталинской стрелковой бригады добровольцев-сибиряков Александр Матросов закрыл собой амбразуру вражеской огневой точки.

Фото: ТАСС ТАСС

Своим самопожертвованием он шагнул в бессмертие, но споры о личности Матросова и его подвиге не утихают до сих пор.

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Вспоминим о подвиге добровольца.

Мифы и истина

Прежде всего, думаю, следует сказать, что никакой первоначальный план атаки конкретного подразделения 91-й бригады не предполагал закрытие амбразуры дзота (древо-земляной огневой точки) телом и никакого приказа на это Александру Матросову не отдавалось.

В тот момент, когда атака Красной армии начала захлебываться под огнем вражеского неподавленного пулемета, перспективы у советских солдат, которые лежали на заснеженном поле перед злополучным дзотом, были крайне мрачные. Они превратились в неподвижную цель, и уничтожение всей роты, а то и батальона становилось делом времени — прижатых к земле бойцов немцы бы расстреляли. Рывок Матросова сначала с гранатами, броски которых не принесли результата, а затем прямо на амбразуру означал попытку переломить ход атаки и спасти своих товарищей от гибели. Только в голливудских фильмах очередь стрелкового оружия отбрасывает тело, на деле же пулеметные очереди прошивают его насквозь, но огонь становится неприцельным.

Длительное время считалось, что подвиг Александра Матросова был совершен 23 февраля 1943 года. Эта дата даже успела попасть в школьные учебники и энциклопедии. Однако в документах, политдонесении (докладе по линии политического состава) и списке безвозвратных потерь подвиг датируется 27 февраля 1943-го. Более того, в наградном листе Александра Матвеевича Матросова четко указано, что на Калининский фронт он попал 25 февраля, т.е. физически не мог участвовать в бою 23 февраля.

Земляк Брежнева или сын "врага народа"

Каждый исторический период нашей страны знаменовался попытками выстроить биографию этого Героя Советского Союза в определенном ключе. В брежневский период Александра Матросова пытались сделать уроженцем Днепропетровской области, земляком Леонида Ильича. В эпоху срыва покровов Матросова представляли сыном репрессированного "врага народа". Позднее, когда из динамиков маршруток гремел "Владимирский централ", предпринимались попытки выставить рядового Матросова преступником-рецидивистом и лихим парнем, попавшим на войну прямо из мест заключения.

В исторической же реальности Александр Матросов был сыном своей и только своей эпохи. Наиболее убедительная с точки зрения документов биография Матросова выглядит следующим образом. Александр Матросов родился 5 февраля 1924 года в хуторском поселке Зин-Овраг (в настоящее время не существующем) на территории нынешней Ульяновской области.

Его отец, Матвей Матросов, умер еще до рождения сына, но смерть его не была насильственной, согласно документам, он не был "врагом народа". Мать Анна, заболев чахоткой, в декабре 1929 года отправила мальчика в детский дом для малолетних детей №26 города Мелекесса в 40 км от Зин-Оврага с запиской, в которой указала имя, фамилию и дату рождения ребенка. Шаг этот, видимо, был продиктован тем, что для родственников ребенок стал бы обузой, а детский дом мог дать мальчишке путевку в жизнь.

Буквально через несколько недель, 7 января 1930 года, Анна Матросова умерла. Саша остался круглым сиротой, хотя сам он об этом не знал и пытался несколько раз разыскать мать.

Никаких серьезных проступков за Александром Матросовым не числилось. Однако он действительно провел несколько месяцев в заключении за нарушение паспортного режима. Известно, что в апреле 1941 года он был на свободе и в октябре 1942 года на общих основаниях, по достижении 18-летнего возраста, был призван в армию.

При этом, будучи комсомольцем, Матросов попал в пехотное Краснохолмское училище (что, между прочим, было немыслимо в случае действительно криминального прошлого) — он мог закончить курс, выпуститься офицером, погибнуть у стен Варшавы или Кенигсберга или же вернуться домой с победой. Он не был отобран в отправляемую на фронт маршевую роту курсантов, но вызвался добровольно.

Это важный нюанс: Александр Матросов успел несколько месяцев проучиться на пехотного командира, изучить базовые понятия тактики. Поэтому он мог хорошо ориентироваться в ситуации на поле боя.

По пути на фронт Матросов повстречался с девушкой, Клавдией Грибцовой, чей адрес был записан в его медальоне. Она же получила похоронку парня. По некоторым сведениям, дорога свела его и с одним из родственников.

Курсанты, в том числе и Александр Матросов, в качестве пополнения были включены в состав 91-й стрелковой бригады 6-го стрелкового корпуса. С 24 февраля корпус проводил наступательную операцию в районе города Холм. После некоторого первоначального успеха части уперлись в плотную оборону врага (не везде после разгрома фашистов под Сталинградом фронт затрещал по швам). Всего за неделю с небольшим 6-й корпус в боях потерял 9,6 тыс. человек убитыми и ранеными — около 20% первоначальной численности.

Это было одно из многих позиционных сражений той большой войны.

"Матросовцы" как явление

Парадокс подвига Александра Матросова заключается в том, что закрывших грудью амбразуру называют "матросовцами", но рядовой 91-й бригады не был первым. Первопроходцем в этом считается политрук танковой роты Александр Панкратов, совершивший свой подвиг еще 24 августа 1941 года. Израсходовав патроны и гранаты, он закрыл собой амбразуру, и благодаря этому был уничтожен наблюдательный пункт артиллерии врага.

Этот подвиг также не остался незамеченным: 10 марта 1942 года Александр Панкратов был удостоен звания Героя Советского Союза. Помимо этого, по документам проходят 5 человек, повторивших подвиг Панкратова в 1941 году, 31 человек — в 1942-м, и до 27 февраля 1943-го таких самоотверженных людей в советском государстве набралось еще 8. Т.е. у Матросова было 44 предшественника. Всего же за Великую Отечественную войну насчитывается более 300 человек, которые пожертвовали собой подобным образом.

Нельзя выделить одну причину, почему именно подвиг Александра Матросова стал более широко известен, чем остальные. Здесь сыграли свою роль разные и многочисленные обстоятельства. В частности, есть данные, что в подразделении, где служил 19-летний рядовой, находился корреспондент одной из центральных газет, что среди прочего способствовало приобретению известности этого случая.

При этом "матросовцы" не были подобны японским камикадзе — это не спланированные акции. Подвиг совершался в силу довольно редких обстоятельств, по исчерпании других средств уничтожения противника и во имя спасения товарищей. Большая часть дзотов все же благополучно уничтожалась советской стороной при помощи огня артиллерии, минометов, забрасывалась гранатами или выжигалась огнеметами — к лету 1944 года немцы даже стали постепенно отказываться от дзотов как таковых (они без труда "читались" на местности и уже эффективно уничтожались).